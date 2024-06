Adversarii României la EURO ne iau în serios! Ce spune De Bruyne, vedeta Belgiei

Naţionala Belgiei "pare pregătită pentru a reuşi ceva special" la EURO 2024, a declarat fotbalistul Kevin De Bruyne, una din vedetele acestei reprezentative, scrie marţi site-ul radioteleviziunii RTBF, cu mai puţin de două săptămâni înainte de startul turneului final.

Belgia va juca miercuri un meci amical cu Muntenegru, la Bruxelles, urmând să-l regăsească pe căpitanul său Kevin De Bruyne, jucător la Manchester City, care nu a mai jucat pentru naţională din martie 2023 din cauza accidentărilor.

Un De Bruyne mai relaxat ca oricând s-a adresat presei: "Sunt foarte bucuros să mă alătur din nou acestui grup. Accidentările au venit la momentul nepotrivit pentru mine în acest sezon. Mă simt bine fizic. Sper să am destulă energie ca să am un EURO reuşit. Am avut câteva contacte în această perioadă cu selecţionerul, dar s-au accelerat în mod firesc începând din martie. Cred că sunt 100% în formă. Programul a fost greu la Manchester City, dar am încercat să adaptăm lucrurile."

Thomas O'Malley, un kinetoterapeut al lui Manchester City, a fost inclus în staff-ul selecţionerului Belgiei, Domenico Tedesco, pentru EURO 2024.

"Meciul cu Muntenegru va fi doar unul de pregătire. Nu ştiu dacă va avea loc o rotaţie importantă a jucătorilor. În primul rând, este momentul să găsim ritmul ca să fim pregătiţi pentru 17 iunie, ziua în care vom juca primul nostru meci la EURO. Sper că vom juca bine, că ne vom apăra bine, că ne vom crea ocazii. Asta va da încredere grupului înainte de acest mare turneu", a spus mijlocaşul.

"Nu suntem mari favoriţi la Campionatul European... dar nu sunt mulţi care vor să joace împotriva noastră. Sunt foarte calm în acest moment. Există mult talent în acest grup. Vom încerca să reuşim ceva special la EURO. Echipa mi se pare pregătită. Tinerii din echipă joacă la cluburi mari unde sunt decisivi. Dacă vrem să reuşim mai bine decât în 2018 (când Belgia a încheiat pe locul 3 la Cupa Mondială - n. r.), va trebui să atingem finala. Vom da totul", a conchis el.

În altă ordine de idei, selecţionerul Tedesco a vorbit despre jucătorii săi care au probleme de sănătate.

"Lucrurile merg bine. Nu ne grăbim. Sunt încrezător, cred că vor fi pregătiţi pentru EURO. Jan Vertonghen, Youri Tielemans şi Arthur Theate nu vor fi disponibili pentru meciul de miercuri. Aster Vranckx a revenit la antrenament. El este bine, dar nu vreau să-mi asum nici cel mai mic risc. Încă nu ştiu cine va fi pregătit sau nu pentru meciul de sâmbătă (amical cu Luxemburg - n. r.), sau chiar pentru primul nostru meci de la EURO cu Slovacia. Pentru unii vom aştepta cât mai mult. Vertonghen, Theate şi Tielemans sunt foarte importanţi pentru noi", a spus tehnicianul italiano-german.

Lista finală a jucătorilor selectaţi pentru Campionatul European trebuie trimisă până cel târziu pe 7 iunie.