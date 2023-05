Manchester City a egalat prin De Bruyne în repriza a doua a partidei cu Real Madrid, însă se pare că golul ar fi trebuit anulat.

În faza premergătoare reușitei lui Kevin de Bruyne, mingea ar fi fost scoasă din afara terenului de Bernardo Silva.

Televiziunea BEINsport a recreat faza cu ajutorul tehnologiei 3D și a ajuns la concluzia că mingea a părăsit cu toată circumferința suprafața de joc.

Carlo Ancelotti a aflat imediat și a spus la conferință: "BeinSport a arătat că mingea a ieșit. Am văzut-o cu toții. Tehnologie 3D. Dar VAR nu a văzut..."

Echipa spaniolă Real Madrid a terminat la egalitate marţi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia engleză Manchester City, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

beIN Sports later confirmed with 3D technology that the ball was indeed out of play. #rmalive pic.twitter.com/ekcuhoU0Jn

🎙️| Arsene Wenger: "VAR should have checked Bernardo Silva's controlling the ball out of play."

According to BEINSport, Bernardo Silva’s touch was out of play which led to the Manchester City goal.

How could this possibly happen on a big European night? pic.twitter.com/xASNWlSLRY