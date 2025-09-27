De ce merg barbatii la prostituate?

25 Noiembrie 2008 - De ce merg barbatii la prostituate?

Dame de companie, dame de lux, femei de strada, prostituate: poti sa le spui cum vrei. E cea mai veche meserie din lume si nu pare sa dea semne ca va disparea curand.

De ce

De ce e bine sa plangi?

15 Noiembrie 2008 - De ce e bine sa plangi?

E gratuit, e o metoda de reducere a stresului si nu are efecte secundare, in afara de ochi rosii si nevoia acuta de servetele. Strica machiajul, insa face noua din zece oameni sa se simta mai bine si

#de ce,
#bine,
#plans
, #sanatate
De ce sunt buzele rosii?

11 Noiembrie 2008 - De ce sunt buzele rosii?

Le folosim ca sa vorbim, sa mancam, sa ne sarutam cu persoana iubita sau cu prima persoana inalnita in club. Nu stam sa ne gandim prea mult la ele.

#de ce,
#buzele,
#rosii
, #experiment
De ce inseala barbatii?

06 Octombrie 2008 - De ce inseala barbatii?

Se pare ca barbatii ajung sa fie infideli atunci cand nu se simt apreciati de catre sotii, arata studiile unui consilier marital american.

#de ce,
#inseala,
#barbatii
, #intalniri
Blogosfera. Ce poate face pentru tine?

15 Martie 2008 - Blogosfera. Ce poate face pentru tine?

La inceput a fost considerat doar o moda trecatoare. Totusi, pe masura ce blogosfera s-a extins, se poate spune cu siguranta ca bloggingul devine ceva permanent. Iar succesul blogurilor consta tocmai

#blog,
#blogosfera,
#blogging,
#de ce,
#facilitate
, #Bucuresti
De ce iubim Romania?

02 Martie 2008 - De ce iubim Romania?

Tara tuturor posibilitatilor, de unde unii ar pleca cu prima ocazie in timp ce altii au renuntat la multe "trenuri" si au ramas. Victima a luptelor politice, a eternului conflict dintre cele doua

#Romania,
#iubim,
#de ce,
#tineri
, #stiri politice

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Top stiri din Life Show
Horoscop zilnic. Sâmbătă, 27 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură amoroasă
Horoscop zilnic. Sâmbătă, 27 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură amoroasă
Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul
Bancul zilei: Ce țară seamănă cu Paradisul
Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”
Trucul simplu pentru curățarea rapidă a dușului pe care oamenii îl numesc „revoluționar”
Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase
Ce se întâmplă cu corpul tău când bei zilnic sucuri carbogazoase
O tânără a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3 după ce a ratat singurul simptom. "Am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav"
O tânără a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3 după ce a ratat singurul simptom. "Am 24 de ani, nu are cum să fie ceva grav"
Avertismentul medicului privind consumul de Paracetamol: „10 comprimate pot fi mortale!”. Soluția în caz de intoxicație
Avertismentul medicului privind consumul de Paracetamol: „10 comprimate pot fi mortale!”. Soluția în caz de intoxicație
Toate stirile din Life Show
Cele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
    1. De la muncă, direct în armată. Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026, anunță ministrul Apărării. Ce spune despre stagiul obligatoriu
    2. Deși ni se spune că nu sunt bani pentru burse, salarii și pensii, Guvernul alocă fonduri pentru bunăstarea unei companii private
    3. Coji de cartofi cu oțet: De ce este recomandat acest amestec și la ce se folosește
    4. Efectele jucăriei kendama asupra copiilor. Psiholog: „Oferă un sentiment de apartenență și dezvoltă toleranța la frustrare”
    5. E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”
    6. Care mașini pot ajunge efectiv la peste 600.000 de km fără a necesita reparații majore? Răspunsul dat de un mecanic: "Această alegere îi poate surprinde pe unii"
    7. Cum s-a făcut super-drona ucraineană Flamingo cu motoare din tomberon. Palmă pentru producătorii vestici de arme. „Trebuie să dea rezultate, nu să arate bine în broșuri”
    8. Angajații Metrorex vor fi evacuați din Palatul CFR, după ce ministrul Transporturilor i-a acuzat că, deși lucrează la etajul 9, au spor de subteran. Explicația șefei Metrorex
    9. Vicepremierul care le-a pus gând rău asistaților sociali. "Nu au niciun apetit pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională"
    10. Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne