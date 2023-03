Premieră în cariera lui Robert De Niro. Ce a decis actorul de 79 de ani

Thrillerul de conspiraţie "Zero Day", serie limitată cu Robert De Niro în distribuţie pentru care actorul este şi producător, va fi difuzată de Netflix.

Producţia reprezintă primul serial de televiziune pentru care Robert De Niro (79 ani) este şi producător executiv. Lesli Linka Glatter este regizoare şi producătoare executivă.

"Zero Day", creat de Eric Newman, Michael S. Schmidt şi Noah Oppenheim, pleacă de la întrebarea la care ne gândim cu toţii - cum găsim adevărul într-o lume aflată în criză, una care aparent este sfâşiată de forţe aflate în afara controlului nostru? Şi, într-o epocă plină de teorii ale conspiraţiei, cât de multe dintre aceste forţe sunt produse de propriile noastre acţiuni, poate chiar de propria imaginaţie?

Eric Newman: "Sunt un mare fan al lui Robert De Niro. Să-l am ca partener de producţie şi parte din distribuţie în acest serial este dincolo de cele mai curajoase visuri ale mele. Cât despre Lesli Linka Glatter, ea a regizat atât de multe dintre episoadele mele preferate de televiziune. A fost prima noastră alegere pentru regia acestei producţii. Sunt recunoscător celor de la Netflix pentru încrederea şi sprijinul lor continuu şi sunt încântat să lucrez cu o echipă uimitoare formată din Noah, Lesli şi Jonathan, pentru acest serial actual (şi terifiant)".

Noah Oppenheim i-a recunoscut meritul jurnalistului Michael S. Schmidt, câştigător al Premiului Pulitzer şi a „povestirilor care l-au ţinut treaz noaptea", care i-au servit ca inspiraţie. Acesta a adăugat: „să vedem cum prinde viaţă acest thriller rupt din realitate, cu legendarul Robert De Niro în distribuţie, este mai mult decât am fi putut spera".

Ads

„Zero Day este un thriller de conspiraţie pătrunzător, care va ţine publicul în suspans. Este o onoare să lucrăm pentru această serie cu o echipă de top, cu iconicul Robert De Niro în fruntea ei, şi adusă la viaţă de talentul de neegalat ale lui Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter şi Michael S. Schmidt", spune Peter Friedlander, Vice President of Scripted Series, Netflix, US and Canada.

Robert De Niro şi-a lansat cariera cinematografică în The Wedding Party, în regia lui Brian De Palma, în 1969. Până în 1974, a câştigat Premiul Critics Award din New York pentru cel mai bun actor în rol secundar, ca recunoaştere pentru interpretarea sa din Bang the Drum Slowly, şi acelaşi premiu de la National Society of Film Critic pentru Mean Streets, în regia lui Martin Scorsese. În 1975, De Niro a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea tânărului Vito Corleone în The Godfather, Part II. În 1980, a câştigat cel de-al doilea premiu al Academiei pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea lui Jake La Motta în filmul Raging Bull, în regia lui Scorsese. De Niro a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru rolurile sale din alte cinci filme: Taxi Driver, The Deer Hunter, Awakenings, Cape Fear şi Silver Linings Playbook.

Ads

În 2009, De Niro a primit râvnitul Kennedy Center Honor. De asemenea, a primit Hollywood Actor Award de la Hollywood Film Festival, pe care l-a câştigat din nou în 2012, dar şi premiul Stanley Kubrick de la BAFTA Britannia Awards. În plus, revista AARP i-a acordat lui De Niro în 2010 Movies for Grownups Lifetime Achievement Award. De Niro a fost onorat cu Premiul Cecil B. DeMille la Globurile de Aur din 2011. În 2016, a primit Presidential Medal of Freedom de la preşedintele Barack Obama. De asemenea, a fost preşedintele juriului celui de-al 64-lea Festival de Film de la Cannes. Următoarele filme în care a jucat sunt Wise Guys, în regia lui Barry Levinson, About My Father şi Killers of the Flower Moon, în regia lui Martin Scorsese, film care marchează a zecea lor colaborare.

De Niro se mândreşte cu dezvoltarea companiei sale de producţie, Tribeca Productions, Centrul de Film Tribeca, pe care l-a fondat împreună cu Jane Rosenthal în 1989, precum şi cu Festivalul Tribeca (îniţial Festivalul de Film Tribeca), pe care l-a fondat în 2002 cu Rosenthal şi Craig Hatkoff, ca răspuns la atacurile asupra World Trade Center. Festivalul a fost conceput pentru a stimula revitalizarea economică şi culturală a Manhattanului de Jos printr-o sărbătoare anuală a filmului, muzicii şi culturii. Misiunea festivalului este de a promova oraşul New York ca un centru major de filmare şi de a ajuta realizatorii să ajungă la cel mai larg public posibil.

Prin Tribeca Productions, De Niro dezvoltă proiecte la care serveşte ca producător, regizor sau actor. A Bronx Tale produs de Tribeca în 1993 a marcat debutul regizoral al lui De Niro. Mai târziu, a regizat şi a jucat în The Good Shepherd, alături de Matt Damon şi Angelina Jolie. În 1992, Tribeca TV a fost lansat cu apreciatul serial Tribeca. De Niro a fost unul dintre producătorii executivi.

Ads