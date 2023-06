A murit Alan Arkin. Actorul, laureat cu un premiu Oscar, avea 89 de ani

Alan Arkin, actor laureat cu premiul Oscar şi cu premiul Tony, a încetat din viaţă vineri, 30 iunie, la vârsta de 89 de ani.

Decesul său a fost confirmat pentru people.com de fiii săi Adam, Matthew şi Anthony, care au dat publicităţii un comunicat în numele familiei: ”Tatăl nostru a fost o forţă a naturii cu un talent unic, atât ca artist, cât şi ca om. Un soţ, un tată iubitor, bunic şi străbunic, a fost adorat şi ne va lipsi mult”.

Cel mai recent, Arkin a jucat în ”The Kominsky Method” alături de Michael Douglas, fiind nominalizat la premiile Emmy în 2019 şi 2020 şi la Globul de Aur şi Screen Actors Guild în 2020 şi 2021.

În ”Little Miss Sunshine” (2006), Arkin a jucat rolul Edwin Hoover, bunicul familiei disfuncţionale. Rolul său - care a durat doar 14 minute de ecran - i-a adus un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Apariţia memorabilă a lui Arkin în drama politică ”Argo”, regizată de Ben Affleck din 2012, i-a adus a patra nominalizare la Oscar. El l-a interpretat pe veteranul producător Lester Siegel, al cărui simţ al umorului ascuţit a cucerit publicul.

Fiul său, Adam Arkin, în vârstă de 66 de ani, este, de asemenea, un actor şi regizor binecunoscut, care a jucat în seriale celebre, inclusiv Chicago Hope, 8 Simple Rules şi Sons of Anarchy.

Alan Arkin s-a născut în Brooklyn, New York, la 26 martie 1934. Familia sa s-a mutat în Los Angeles în timpul copilăriei lui Alan. ”De aceea nu locuiesc acolo acum”, spunea Arkin pentru PEOPLE în 1979, din locuinţa sa din Chappaqua, New York.

După ce a terminat liceul, Arkin a urmat mai multe colegii diferite şi a renunţat la cel puţin trei, inclusiv Bennington College din Vermont, care îl listează ca absolvent al clasei din 1955.

”Poate că m-au dat afară”, a povestit Arkin pentru PEOPLE despre experienţa sa la facultate într-un articol din 1979 despre el şi a doua lui soţie, actriţa Barbara Dana. ”Nu-mi amintesc.”

După ce a renunţat la facultate, Arkin a început o scurtă carieră în muzică, cu un grup folk numit Tarriers. Grupul a lansat un single-ul de top 5: ”The Banana Boat Song” în 1957.

Dar Arkin, care a luat lecţii de actorie încă din copilărie, a părăsit trupa şi a încercat să se impună ca actor. Până în 1960, Arkin a ajuns la Chicago şi a devenit un membru timpuriu al trupei de comedie de improvizaţie Second City.

”Second City mi-a salvat viaţa. Mi-a salvat literalmente viaţa”, a spus Arkin. ”Am sentimentul că este adevărat şi pentru mulţi alţi oameni.”

După ce a petrecut ceva timp pe scena Second City din Chicago, Arkin şi-a făcut debutul pe Broadway în 1961 în From the Second City şi pentru el a urmat cu o reprezentaţie câştigătoare de Tony în 1963, Enter Laughing.

Au urmat mai multe roluri de televiziune şi de film în anii după ce Arkin a devenit celebru pe Broadway; a primit prima din cele patru nominalizări la Oscar în carieră în 1967 pentru rolul său din comedia ”The Russians Are Coming, The Russians Are Coming”.

În următorii peste 50 de ani, Arkin a apărut în peste 100 de filme, în special jucând în pelicule precum ”The Heart is a Lonely Hunter” (1968), care i-a adus a doua nominalizare la Oscar; ”Catch-22” (1970); ”Edward Scissorhands” (1990) şi ”Glengarry Glen Ross” (1992).

Pe lângă activitatea sa în film şi pe scenă, Arkin a fost nominalizat la şase premii Emmy, cel mai recent pentru ”The Kominsky Method”. A părăsit serialul înainte de al treilea sezon, în 2021.

Arkin era căsătorit din 1996 cu Suzanne Newlander şi avea trei copii: fiii Adam Arkin şi Matthew Arkin cu prima soţie şi Anthony Dana Arkin cu a doua soţie, Dana.

