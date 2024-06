Actorul Donald Sutherland a decedat joi, 20 iunie, la vârsta de 88 de ani.

Anunțul a fost făcut de fiul actorului canadian, Kiefer Sutherland, care a precizat că tatăl său a suferit de o lungă boală.

”Cu inima grea, vă spun că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit. Personal cred că este unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului. Niciodată descurajat de un rol, bun, rău sau urât. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit și nu se poate cere niciodată mai mult decât atât. O viață bine trăită”, a scris acesta pe rețeaua X.

