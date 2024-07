Actorul american Mike Heslin a murit la doar 30 de ani. Anunțul trist făcut de soțul său FOTO

Actorul american Mike Heslin, care apare în serialul ”Special Ops: Lioness”, a murit la vârsta de 30 de ani, anunţă pe Instagram soţul său Nicolas James Wilson, relatează AFP.

Potrivit soţului său, actorul a făcut un stop cardiac neaşteptat, în timp ce era spitalizat de o săptămână.

”Mike era tânăr, avea o sănătate perfectă, iar medicii nu au nicio explicaţie cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, scrie el în postare.

”Când ţi-am simţit ultima suflare, inima mea s-a spart în mii de bucăţi. Dacă aş fi avut puterea să schimb locul cu tine, aş fi făcut-o într-o clipă. Dar voi lua lucrurile zi cu zi, cum mi-ai spus mereu, şi voi trăi fiecare zi în onoarea ta”, adaugă pe X Nicolas James Wilson.

Rest in peace, Michael.

When I felt you take your last breath, my heart shattered into a million pieces. If I had the power to trade places with you, I would do it in an instant. But I will take it one day at a time like you always told me to, and live every day in your honor. pic.twitter.com/dg7HgVFkfT