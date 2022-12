Angelo Badalamenti, compozitorul coloanei sonore a serialului ”Twin Peaks”, a murit la vârsta de 85 de ani.

Angelo Badalamenti, care a creat melodiile memorabile pentru „Twin Peaks”, „Blue Velvet” şi „Mulholland Drive” şi a colaborat cu David Lynch la alte câteva filme, a murit duminică, potrivit Variety.

Nepotul său a anunţat decesul pe Instagram: „Unchiul meu Angelo Badalamenti a trecut bariera către un alt plan al existenţei”.

David Lynch a spus simplu: „Fără muzică astăzi”.

Pentru Lynch, el a compus muzica la „Twin Peaks: ”Fire Walk With Me”, „Wild at Heart”, „Lost Highway” şi „The Straight Story”. Printre alte compoziţii sunt: „Cabin Fever”, „Auto Focus”, „Before the Fall”, „Dark Water”, „Secretary” şi „A Very Long Engagement”.

A lucrat la partitura pentru filme precum „Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” şi „National Lampoon’s Christmas Vacation” înainte de a relua lucrul, împreună cu Lynch şi Cruise, la coloana sonoră a serialului „Twin Peaks”. „Twin Peaks Theme” a câştigat un Grammy pentru interpretare instrumentală pop.