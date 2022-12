Nepotul lui Bob Marley a murit la doar 31 de ani. Trupul cântărețului a fost găsit în mașina sa

Joseph Marley, zis Jo Mersa Marley, a murit la vârsta de 31 de ani. Nepotul lui Bob Marley şi fiul lui Stephen Marley era, de asemenea, artist.

Potrivit postului de radio caraibian WZPP Radio, Jo Mersa Marley ar fi fost găsit în maşina sa marţi dimineaţă. Cântărețul era căsătorit şi are o fiică.

”Sunt profund întristat de vestea morţii artistului Joseph Marley, fiul starului reggae Stephen Marley şi nepotul superstarului reggae Bob Marley. Moartea sa prematură, la vârsta de 31 de ani, este o mare pierdere pentru următoarea generaţie de muzicieni”, a continuat el. Fie ca el să găsească odihnă veşnică în timp ce plângem pierderea lui...”, a scris Andrew Holness, prim-ministrul din Jamaica, pe Twitter.

