Caz revoltător la Ploiești: Femeie însărcinată lăsată în agonie zeci de minute de medici. ”Lasă dragă, stai liniştită, că oricum e mort”

Femeia de 34 de ani care a pierdut o sarcină la 22 de săptămâni acuză medicii de la Secţia de obstetrică-ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti că nu i-au acordat "îngrijiri medicale adecvate". Aceasta susține că atunci când a născut copilul era viu, dar că nimeni nu a venit să o ajute mai multe zeci de minute.

Oficialii unităţii sanitare afirmă că femeia a fost îngrijită corespunzător, dar în momentul în care s-a prezentat la spital avea iminenţă de avort, iar starea sarcinii sale era agravată de faptul că are Rh negativ.

Femeia a depus o plângere la poliție și acuză personalul medical de pe secţia de obstetrică şi ginecologie de neglijență în serviciu. Aceasta spune că copilul său era viu când s-a născut, dar nimeni nu a răspuns la strigătele ei și a fost lăsată singură mai multe zeci de minute.

Marinela este mama a doi copii, iar în urmă cu puţin timp se pregătea să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Din cauza durerilor abdominale, pe 9 iulie, aceasta a ajuns la maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţa Ploieşti.

"M-am dus cu dureri suportabile. Acolo mi s-a făcut ecograf, era totul bine, doar că era colul scurt. După aceea m-am dus la baie şi am început să sângerez foarte puţin. La un moment dat, după două ore, am început să sângerez mai rău şi au chemat medicul", povesteşte Marinela.

Femeia a fost dusă direct în sala de naşteri, acolo însă, din cauza unor complicaţii şi a faptului că fătul nu se dezvoltase suficient, tânăra a suferit un avort spontan. Mama susţine că nou-născutul trăia, atunci când l-a adus pe lume, însă nimeni nu a băgat-o în seamă.

"La un moment dat, mi s-a rupt apa, am simțit ceva. Am pus mâna şi am simţit capul. La un moment dat, a ieşit. Am strigat după ele, eram singură în pat. Nu au venit absolut deloc. Am stat mai mult de zece minute singură. La un moment dat eu nu am văzut copilul. Am întrebat, unde e copilul meu? Mi-a zis, lasă dragă, stai liniştită, că oricum e mort", mărturiseşte tânăra mamă.

Cum se apără spitalul

Spitalul la care femeia s-a prezentat este Maternitatea din Ploieşti, secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Conducerea spitalului a deschis o anchetă internă în cadrul secţiei de obstetrică şi ginecologie. Cu toate acestea medicii unităţii sanitare resping acuzaţiile conform cărora femeia nu ar fi fost îngrijită adecvat şi spun că au urmat toate procedurile în vigoare.

"Nu ştiu dacă în această situaţie au greşit colegii mei, suntem în curs. La 21-22 de săptămâni sunt situaţii extrem de rare în care fătul supravieţuieşte. Aici din ce ştiu, dar o să verificăm autopsia, era vorba de un făt neviabil şi o incompatibilitate de RH", declară Bogdan Nică, manager SJU Ploiești.

Directorul medical al Spitalului Judeţean Ploieşti, medicul Andrei Ilinca, a declarat pentru News.ro că femeia a ajuns la spital cu o sarcină de 22 de săptămâni, având iminenţă de avort şi Rh negativ. Ea se afla la a patra sarcină. Diagnosticul a fost cel de iminenţă de avort, incompatibilitate de Rh, suspiciune de infecţie urinară.

”Fătul de 22 de săptămâni s-a născut mort, era avorton. Copiii sunt consideraţi nou născuţi după 26 de săptămâni, iar după 24 de săptămâni în cazuri excepţionale este viabil. Nu se pune problema de greşeală medicală sau de lipsă de îngrijiri”, a declarat Andrei Ilinca, conform observatornews.ro.

Familia femeii a depus şi o plângere penală la poliţie. Agenţii au deschis o anchetă.

”La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 12.15, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 4 de Poliţie Ploieşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, precizând că în urmă cu mai multe zile ar fi pierdut o sarcină, iar medicii nu i-ar fi acordat îngrijirile medicale adecvate. Poliţiştii au luat act de sesizare, iar din primele verificări a reieşit faptul că la data de 9 iulie a.c, o femeie de 34 de ani, din municipiul Ploieşti, s-ar fi deplasat la un spital din municipiu, acuzând dureri în zona abdominală. Ulterior, a doua zi femeia în cauză ar fi născut un făt, iar personalul medical i-a comunicat faptul că acesta ar fi decedat”, transmite, luni, Poliţia judeţeană Prahova.

