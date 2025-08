Echipa de suflet a lui Ion Iliescu: „Am văzut în 1939”

La 95 de ani, Ion Iliescu a murit. Fostul președinte al României, care a condus țara între 1989 și 1996, respectiv 2000 și 2004, a avut mereu o echipă în inima lui.

El a recunoscut că a fost rapidist, deoarece a crescut în apropierea Podului Grant din capitală.

„Cu Rapid am ținut, pentru că eram fiu de ceferist și am copilărit pe lângă Podul Grant. În 1939 am văzut când s-a inaugurat stadionul din Giulești, locuiam în apropiere și treceam podul să merg la niște cunoștințe în Crângași. S-a organizat o mare acțiune, se numea Ceferiada.

Apoi, când m-am ocupat de Sportul, am ținut cu ei. Când m-am ocupat de echipele studențești, o vreme Timișoara era spaima Stelei. Vreo zece ani, Steaua nu reușea să câștige la Timișoara. Când m-am dus acolo în 1971, Timișoara slăbise. Se afirma însă Craiova. Am fost atunci la meciul Timișoarei de pe teren propriu cu Craiova.

Jos pălăria, era echipa de glorie a Craiovei cu Ștefănescu, Ungureanu, Oblemenco, erau Bălan și Crișan extreme. Au câștigat pe merit, iar timișorenii i-au aplaudat la sfârșit pe craioveni, fiindcă le-au dat o lecție de fotbal. La Cluj era un centru de atletism foarte puternic.

Baza era pe lângă Universitatea din Cluj. Cel mai bun antrenor de atletism din România era profesorul Arnăutu. Acolo, Moina a stabilit recordul național la suta de metri: 10,4. Printre altele, Arnăutu se ocupa de pregătirea fizică a fotbaliștilor. Îmi plăcea această atmosferă de solidaritate și de conlucrare între ei”, dezvăluia Ion Iliescu într-un interviu pentru ProSport.

În perioada în care a fost președinte, Ion Iliescu, Rapid a câștigat un titlu de campioană.

