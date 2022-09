Traseul avionului care a transportat sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Elisabeta a II-a de la Edinburgh la Londra a fost urmărit de aproximativ cinci milioane de oameni, potrivit Reuters.

Astfel, acesta a devenit cel mai urmărit zbor din istorie.

Potrivit site-ului Flightradar24.com, 4,79 milioane de persoane au urmărit zborul în timp real, iar alte aproximativ 250.000 au văzut videoclipul publicat apoi pe canalul său YouTube.

Final flight of Queen Elizabeth II sets all-time flight tracking record.

Between web, apps, and live stream, 5 million people followed the flight from Edinburgh to RAF Northolt on Flightradar24. https://t.co/sCCrSadVLk pic.twitter.com/sdE9VMyH8f