Preşedintele american Joe Biden s-a recules duminică, 18 septembrie, la sicriul reginei Elisabeta a II-a la Londra, la fel ca mulţi lideri străini veniţi pentru funeraliile suveranei, care vor avea loc luni, relatează AFP şi Reuters.

UPDATE 20:58 Biden a salutat simţul ”demnităţii” şi al ”serviciului” pe care l-a avut regina Elisabeta a II-a, după ce s-a recules la catafalcul suveranei la Londra, spunând că ”lumea este mai bună datorită ei”, relatează AFP.

”Am povestit deja că mama mea şi tatăl meu erau de părere că toată lumea (...) merită să fie tratată cu demnitate, şi exact asta a transmis ea”, a declarat presei Biden, semnând în cartea de condoleanţe după ce s-a recules, alături de soţia sa Jill, la sicriul reginei Elisabeta a II-a la Westminster Hall.

Regina Elisabeta a II-a ”avea un simţ al noţiunii de serviciu”, a mai spus preşedintele american, care va asista luni la funeraliile suveranei, la fel ca mulţi lideri străini.

”Inimile noastre sunt alături de familia regală”, a adăugat Biden.

Știrea inițială:

Joe Biden, însoţit de prima doamnă a SUA, Jill Biden, a făcut semnul crucii şi a dus scurt mâna la inimă la Westminster Hall, unde publicul îi aduce omagii reginei de miercuri şi unde au mai fost deja în cursul zilei preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sau regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Preşedintele american urmează să se întâlnească în cursul serii cu regele Charles al III-lea şi cu alţi lideri mondiali pentru o recepţie înaintea funeraliilor de luni.

Printre liderii care s-au recules la Westminster Hall s-a aflat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has paid her respects to Queen Elizabeth II in Westminster Hall. pic.twitter.com/JbPyiJ9dAr

Și Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, i-a adus duminică un omagiu reginei.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc