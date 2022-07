Doliu la ”Vocea României”. A murit cunoscuta profesoară de muzică Gabriela Duțescu

Profesoara de muzică Gabriela Duțescu, antrenoare vocală a concurenților de la „Vocea României”, a murit.

Anunţul a fost făcut miercuri, 27 iulie, de cântăreața Paula Seling, ”

”Ziua de azi vine cu o veste îngrozitoare ....profesoara mea, cea care mi-a fost ca o mamă, care mi-a dat vocea pe care o am, s-a stins din viaţă. Nu am cum să vă spun cât de supărată sunt că a plecat, mai ales că aş fi vrut să o sun mai des, să îi spun cât o iubesc şi cât înseamnă pentru mine.Aş fi vrut să las problemele mele şi doar să o strâng în braţe, să îi spun că o iubesc… Nu am făcut-o în ultimele săptămâni… dacă aş fi ştiut, aş fi dat orice doar să stau la un ceai cu ea… acum nu se mai poate . Sper să mă ierte… Lucrurile nefăcute la timp nu se întorc niciodată. Doamna Duţescu, vă iubesc cu tot sufletul meu. Şi dacă mă simţiţi, poate vedeţi cât de rău îmi pare… Rămâneţi în inima mea mereu. Vă iubesc cu tot ce sunt. Odihnă veşnică şi drum lin printre stele!”, a scris Paula Seling pe Facebook.

Ads

Și Maria Dragomiroiu a transmis un mesaj la aflarea tristei vești.

„A plecat dintre noi un mare,, OM”,un mare profesionist şi iubitor de oameni. Acest om minunat a fost Gabriela Duţescu, cea care a ajutat şi şlefuit atâtea voci mari, care au strălucit pe scenele lumii.Sunt recunoscătoare că Dumnezeu a îngăduit să o cunosc şi eu, să cunosc acest suflet blând, care ştia să te asculte, să-ţi dea încredere în tine,să-ţi spună că,, poţi”, că nimic nu este imposibil.Atâta tristeţe a lăsat în inimile multor artişti şi a multor oameni pe care i-a ajutat să-şi recapete vocea. Dumnezeu să vă odihnească în pace, dna Duţescu. Mă voi ruga în fiecare noapte pentru liniştea sufletului dvs de aur!”, a scris interpreta de muzică populară.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul reformat Giuleşti - Calvin vineri, de la ora 13:00, iar slujba se va ţine la capela Bellu, la ora 11:00.

Gabriela Duțescu a modelat voci ale unor cântăreți celebri, printre care Smiley, Tudor Chirilă, Dida Drăgan şi Marcel Pavel.

Ads