Fostul director general al Ringier România a murit. Mihnea Vasiliu avea 57 de ani și plecase recent din companie

Fostul director general al Ringier România, Mihnea Vasiliu, a murit joi, 27 iulie, după ce i s-a făcut rău în holul unui hotel din București.

Vestea a fost confirmată pentru G4Media de Cătălin Tolontan.

Mihnea Vasiliu plecase din companie în urmă cu două săptămâni în urma unor tensiuni cu patronatul elvețian.

În vârstă de 57 de ani, Vasiliu a fost manager general al Ringier România timp de 12 ani.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului", a declarat la plecarea din companie, potrivit paginademedia.ro.

Compania deține titlurile Libertatea, Gazeta Sporturilor, Unica, Avantaje și alte publicații de nișă.