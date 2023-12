A murit unul dintre soliștii cu un succes uriaș în anii 1980

Denny Laine, solistul trupei Moody Blues, care a cunoscut un succes uriaş alături de Paul McCartney în trupa Wings, a murit la vârsta de 79 de ani, scrie The Guardian.

Acesta avea afecţiuni pulmonare. Soţia sa, Elizabeth Hines, a scris pe Instagram: "Soţul meu drag a murit în pace în această dimineaţă. Am fost la căpătâiul lui, ţinându-l de mână în timp ce îi cântam cântecele lui preferate de Crăciun... Lumea mea nu va mai fi niciodată la fel".

Laine a fost vocea melodiei "Go Now", una dintre baladele definitorii ale anilor 1960, şi a fost co-autor al unuia dintre cele mai bine vândute cântece din istoria clasamentelor din Marea Britanie, "Mull of Kintyre" a celor de la Wings.

Născut Brian Frederick Hines în Birmingham, în 1944, şi-a luat un nume de scenă şi şi-a înfiinţat prima trupă în adolescenţă: Denny Laine and the Diplomats, al cărei solist era viitorul star glam Roy Wood şi al cărui toboşar era viitorul membru ELO Bev Bevan.

Împreună cu alte vedete în ascensiune ale scenei "Brumbeat" de blues şi R&B, a format Moody Blues în 1964. Grupul a avut un mare succes încă de la început cu al doilea single, "Go Now", o versiune preluată a baladei R&B a lui Bessie Banks. Având una dintre cele mai distincte şi melancolice deschideri ale unui cântec pop din toate timpurile, Laine a contribuit la succesul uriaş al piesei, ajungând pe locul 1 în Marea Britanie şi pe locul 10 în SUA.

Iniţial, trupa a avut dificultăţi în a egala acest succes, deşi o piesă compusă de Laine, "From the Bottom of My Heart (I Love You)", a ajuns în top 30 în Marea Britanie în 1965. The Moody Blues a fost în turneu cu The Beatles în ultimul turneu al acestora din urmă în Marea Britanie, mai târziu în acel an, dar, în 1966, când trupa era în declin, Laine a plecat. Justin Hayward l-a înlocuit, iar Moody Blues avea să găsească succesul cu o direcţie mai psihedelică ulterior, cu piese precum "Nights in White Satin" şi albumul "Days of Future Passed".

Următoarea trupă a lui Laine, Electric String Band, a fost o propunere mai psihedelică şi au cântat pe afiş cu artişti precum Jimi Hendrix. Laine a lansat piese solo, s-a alăturat supergrupului Brummie Balls şi a preluat un post într-un alt supergrup, Ginger Baker's Air Force. Dar cel mai mare şi mai susţinut succes al său a venit cu Wings, grupul format de Paul McCartney şi soţia sa, Linda, în urma despărţirii de The Beatles.

Laine a contribuit la două albume solo ale lui McCartney la începutul anilor 1980 şi a fost singurul membru care a rămas alături de McCartney pe toată durata carierei Wings.

Dar s-a certat cu McCartney din cauza afacerilor trupei şi a fricţiunilor interpersonale şi a plecat în 1981, ceea ce a precipitat sfârşitul trupei. A înregistrat o serie de LP-uri solo în acel deceniu.

Laine a continuat, de asemenea, să facă turnee solo, inclusiv "Songs & Stories" de la începutul acestui an.