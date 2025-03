Minerva a murit la 66 de ani. Celebrul astrolog suferea de o boală incurabilă și a decedat în spital. În ultimii ani a lucrat la BNR

Minerva a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, a anunțat astrologul Sanda Ionescu, care a dezvăluit și că aceasta suferea de o boală incurabilă. Pe numele real, Gabriela Dima, Minerva a murit la Spitalului Sf. Ioan din București.

În 2022, Minerva a fost în centrul controverselor după ce a fost angajață la Banca Națională a României. Atunci, oficiali din BNR declarau pentru HotNews.ro că astrologul lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.

”La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast”, a declarat Minerva în 2022, în podcastul lui Damian Drăghici.

„Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat!”, a scris astrologul Sanda Ionescu pe Facebook.

