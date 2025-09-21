Moarte misterioasă a unei cunoscute influencerițe, la două zile după nuntă. Decizia radicală a familiei

Adna Rovcanin-Omerbegovic, o cunoscută influenceriță din Bosnia, a decedat în condiții misterioase la numai două zile după nuntă.

Potrivit publicației Dnevni Avaz, tânăra în vârstă de 27 de ani s-a căsătorit cu soțul ei, Faris, pe 13 septembrie, la Hotel Hollywood din Ilidza.

În timpul ceremoniei, Adna Rovcanin-Omerbegovic s-a simțit rău și a fost dusă de urgență la spital. În ciuda eforturilor medicilor de a o salva, ea a decedat două zile mai târziu, cauza morții fiind încă neprecizată.

Adna Rovcanin-Omerbegovic a fost cunoscută în spațiul online, ca influenceriță, pentru conținutul despre machiaj și modă.

După moartea sa, familia ei a luat decizia radicală de a șterge toate conturile Adnei de pe rețelele de socializare.

„Adnei i-a plăcut întotdeauna să-i ajute pe oameni. A lucrat ca asistentă medicală la Centrul de Sănătate Old City, iar machiajul era pasiunea ei”, a spus o prietenă apropiată.

