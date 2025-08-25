A murit actorul Jerry Adler, celebrul Hesh din Clanul Soprano. Avea 96 de ani

Actorul Jerry Adler, cunoscut mai ales pentru interpretarea consilierului Herman „Hesh” Rabkin din „Clanul Soprano”, a murit la vârsta de 96 de ani, scrie BBC.

Deși a descoperit faima pe micul ecran, Adler a început să joace în filme și seriale la Hollywood abia în jurul vârstei de 60 de ani, când se pregătea să se retragă dintr-o carieră ilustră în culisele Broadway-ului.

Veteranul teatrului a lucrat alături de vedete precum Julie Andrews, Angela Lansbury și Richard Burton timp de peste trei decenii în industrie.

Actorul născut în Brooklyn „a decedat liniștit în somn” sâmbătă, 23 august, au declarat reprezentanții în numele familiei sale, potrivit Associated Press și Fox News.

Adler a lucrat ca regizor de scenă, supervizor și regizor la peste 50 de producții de pe Broadway – după ce a fost angajat chiar de către tatăl său, care lucra în industrie, în timp ce era la universitate.

A fost regizorul de scenă al producției originale din 1956 a piesei My Fair Lady, cu Julie Andrews, pe atunci în vârstă de 20 de ani, și al piesei Coco din 1969, în care Katharine Hepburn a jucat-o pe fondatoarea casei de modă Chanel.

A continuat să supervizeze producția originală a îndrăgitului musical Annie în 1977 și a piesei de teatru Camelot din 1980, cu Richard Burton în rol principal.

A pășit pentru prima dată în lumea televiziunii în anii 1980 și începutul anilor '90, regizând o serie de producții, inclusiv mai multe premii Tony.

Dar abia când se pregătea să se pensioneze, Adler a început să joace, după un apel telefonic de la un prieten care l-a distribuit pentru filmul din 1992 The Public Eye.

Apoi a continuat cu alte roluri cinematografice, inclusiv Manhattan Murder Mystery din 1993 și Getting Away with Murder din 1996.

Dar și-a găsit faima datorită rolului său din aclamata serie HBO, The Sopranos – în calitate de consilier al șefului mafiot Tony, interpretat de James Gandolfini, și un vechi prieten al tatălui său.

Mai târziu, a preluat roluri recurente în The Good Wife și spin-off-ul The Good Fight de la CBS, în rolul partenerului său juridic grosolan Howard Lyman, și în Rescue Me de la FX, în rolul șefului stației de pompieri din New York, Sidney Feinberg.

Alte roluri notabile au fost rabinul Alan Schulman în Northern Exposure de la CBS și meșterul Mr. Wicker în Mad About You de la NBC.

De asemenea, a avut apariții unice în seriale americane emblematice, precum Curb Your Enthusiasm și The West Wing.

Adler s-a întors pe Broadway ca actor – mai întâi în piesa Taller than a Dwarf din 2000 – și apoi în Fish in the Dark din 2015 – încheind cercul carierei sale.

