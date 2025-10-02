A murit Jane Goodall, pionieră în studiul aprofundat al cimpanzeilor şi apărătoare a vieţii sălbatice. Celebra cercetătoare avea 91 de ani

Jane Goodall, omul de ştiinţă şi activistul global care şi-a transformat dragostea din copilărie pentru primate într-o misiune de-o viaţă pentru protejarea mediului, a murit miercuri, 1 octombrie, la vârsta de 91 de ani, a anunţat institutul pe care l-a fondat, relatează Reuters.
Goodall a murit din cauze naturale, a anunţat Institutul Jane Goodall într-o postare pe reţelele sociale.
„Descoperirile dr. Goodall ca etolog au revoluţionat ştiinţa, iar ea a fost o susţinătoare neobosită a protejării şi refacerii lumii noastre naturale”, se arată în comunicat.
Primatologul devenit conservaţionist şi-a transformat dragostea pentru fauna sălbatică într-o campanie de-o viaţă care a dus-o dintr-un sat englezesc de pe malul mării în Africa şi apoi în întreaga lume, în căutarea unei mai bune înţelegeri a cimpanzeilor, precum şi a rolului pe care îl joacă oamenii în protejarea habitatului lor şi a sănătăţii planetei în general.
Goodall a fost o pionieră în domeniul său, atât ca femeie de ştiinţă în anii 1960, cât şi pentru munca sa de studiere a comportamentului primatelor. Ea a creat o cale pe care au urmat-o o serie de alte femei, printre care şi regretata Dian Fossey.
De asemenea, ea a atras publicul către lumea sălbatică, colaborând cu National Geographic Society pentru a le aduce cimpanzeii ei iubiţi în viaţa lor prin filme, televiziune şi reviste.
Ea a răsturnat normele ştiinţifice ale vremii, dând cimpanzeilor nume în loc de numere, observând personalităţile lor distincte şi încorporând relaţiile familiale şi emoţiile lor în munca sa. A descoperit, de asemenea, că, la fel ca oamenii, ei folosesc unelte.
„Am descoperit că, până la urmă, nu există o linie clară care să separe oamenii de restul regnului animal”, a spus ea într-o conferinţă TED din 2002.
Pe măsură ce cariera ei a evoluat, şi-a mutat atenţia de la primatologie la activism climatic, după ce a fost martora devastării pe scară largă a habitatului, îndemnând lumea să ia măsuri rapide şi urgente împotriva schimbărilor climatice.
„Uităm că facem parte din lumea naturală”, a declarat ea pentru CNN în 2020. „Mai avem încă o fereastră de timp”, a pledat ea.
În 2003, a fost înnobilată „Dame” a Imperiului Britanic, iar în 2025 a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii din SUA.
Născută la Londra în 1934 şi crescută în Bournemouth, pe coasta de sud a Angliei, Goodall visase de mult să trăiască printre animale sălbatice. Ea a spus că pasiunea ei pentru animale, alimentată de cadoul primit de la tatăl ei, o jucărie de pluș în formă de gorilă, a crescut pe măsură ce se cufunda în cărţi precum „Tarzan” şi „Dr. Dolittle”.
Şi-a pus visele deoparte după ce a terminat şcoala, neputându-şi permite să meargă la universitate. A lucrat ca secretară şi apoi pentru o companie de film, până când invitaţia unui prieten de a vizita Kenya i-a adus jungla – şi locuitorii ei – aproape.
După ce a strâns bani pentru o călătorie pe apă, Goodall a ajuns în ţara din Africa de Est în 1957. Acolo, o întâlnire cu renumitul antropolog şi paleontolog Dr. Louis Leakey şi soţia sa, arheologul Mary Leakey, a determinat-o să se dedice studiului primatelor.
Sub îndrumarea lui Leakey, Goodall a înfiinţat Rezervaţia de cimpanzei Gombe Stream, redenumită ulterior Centrul de Cercetare Gombe Stream, lângă Lacul Tanganyika, în actuala Tanzanie. Acolo a descoperit că cimpanzeii mâncau carne, duceau războaie aprige şi, poate cel mai important, confecţionau unelte pentru a mânca termite.
„Acum trebuie să redefinim uneltele, să redefinim omul sau să acceptăm cimpanzeii ca fiind oameni”, a spus Leakey despre descoperire.
Deşi în cele din urmă şi-a întrerupt cercetările pentru a obţine un doctorat la Universitatea Cambridge, Goodall a rămas în junglă timp de ani de zile. Primul ei soţ şi colaborator frecvent a fost cameramanul de natură sălbatică Hugo van Lawick.
Prin intermediul reportajelor National Geographic, cimpanzeii de la Gombe Stream au devenit repede nume cunoscute – cel mai faimos fiind unul pe care Goodall l-a numit David Greybeard (David Barbă-de-Argint) datorită şuviţei sale argintii de păr.
Cu toate acestea, la aproape treizeci de ani de la prima sa sosire în Africa, Goodall a spus că şi-a dat seama că nu poate susţine sau proteja cimpanzeii fără a aborda problema dispariţiei habitatului lor. Ea a spus că şi-a dat seama că va trebui să privească dincolo de Gombe, să părăsească jungla şi să preia un rol global mai important ca ecologistă.
În 1977, a înfiinţat Institutul Jane Goodall, o organizaţie non-profit care are ca scop sprijinirea cercetării în Gombe, precum şi eforturile de conservare şi dezvoltare în întreaga Africă. De atunci, activitatea sa s-a extins la nivel mondial şi include eforturi de abordare a educaţiei ecologice, sănătăţii şi advocacy.
Şi-a creat un nou renume, călătorind în medie 300 de zile pe an pentru a se întâlni cu oficiali locali din ţări din întreaga lume şi pentru a discuta cu comunităţi şi grupuri şcolare. Ea şi-a continuat turneele mondiale până la vârsta de 90 de ani.
Ulterior, ea a extins institutul pentru a include Roots & Shoots, un program de conservare destinat copiilor. A fost o schimbare radicală faţă de cercetările sale izolate, când petrecea zile întregi observând cimpanzeii.
„Nu încetează să mă uimească faptul că există această persoană care călătoreşte şi face toate aceste lucruri”, a declarat ea pentru New York Times în timpul unei călătorii în 2014 în Burundi şi înapoi în Gombe. „Şi acea persoană sunt eu. Nu pare deloc a fi eu”, mărturisea ea.
Autoare prolifică, a publicat peste 30 de cărţi cu observaţiile sale, inclusiv bestsellerul din 1999 „Reason For Hope: A Spiritual Journey” (Motiv de speranţă: o călătorie spirituală), precum şi o duzină destinate copiilor.
Goodall a spus că nu s-a îndoit niciodată de rezilienţa planetei sau de capacitatea umană de a depăşi provocările de mediu. „Da, există speranţă... Este în mâinile noastre, este în mâinile voastre şi în mâinile mele şi în mâinile copiilor noştri. Depinde cu adevărat de noi”, a spus ea în 2002, îndemnând oamenii să „lase amprente ecologice cât mai uşoare”.
Are un fiu, cunoscut sub numele de „Grub”, cu van Lawick, de care a divorţat în 1974. Van Lawick a murit în 2002.
În 1975, Goodall s-a căsătorit cu Derek Bryceson. El a murit în 1980.