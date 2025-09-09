O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:46
467 citiri
O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului
Polițiștii au deschis o anchetă FOTO Hepta

O profesoară de 50 de ani și copilul său au fost găsiți morți marți dimineață într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.

Sesizarea a fost făcută de sora femeii, care a anunțat poliția după ce nu a mai putut lua legătura cu aceasta de două-trei zile. Pompierii au deblocat ușa apartamentului, iar anchetatorii fac cercetări la fața locului, cadavrele urmând să fie transportate la Medicină Legală pentru necropsie.

Surse din Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți au declarat pentru News.ro că polițiștii au fost sesizați la ora 10.26 de sora unei femei de 50 de ani că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de două-trei zile și ulterior nici la soneria apartamentului din Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care s-a îngrijorat și a anunțat Poliția.

În aceste condiții, a fost solicitată intervenția pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți să deblocheze ușa de acces în apartament, în interior fiind găsite cadavrele femeii și copilului său. Cei doi ar fi fost găsiți spânzurați, conform Observator Antena 1.

Din primele informații, femeia, care era cadru didactic la o școală din Orșova și lucra, în paralel, ca profesoară la Penitenciarul Vânjuleț, era despărțită de soț. Bărbatul ar fi dat-o în judecată pentru a obține custodia minorului.

Stresul ucide! Ce șanse avea să rămână în viață domnul Sorin Stanciu, președintele UZPR
Stresul ucide! Ce șanse avea să rămână în viață domnul Sorin Stanciu, președintele UZPR
Fiecare om poartă în suflet o poveste de viață! De cele mai multe ori, în spatele unui zâmbet se ascunde durerea! Când oamenii pleacă dintre noi, rămânem cu tristețea și cu regretele!...
Sorin Stanciu, președinte UZPR, a murit. A fost o personalitate marcantă a jurnalismului românesc
Sorin Stanciu, președinte UZPR, a murit. A fost o personalitate marcantă a jurnalismului românesc
Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a murit. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a anunțat duminică, 7 septembrie, trecerea în...
#deces, #profesoara, #copil, #spanzurati , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
Digi24.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate si traditii distruse pentru un resort de lux
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului
  2. Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
  3. Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
  4. Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
  5. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  6. Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război
  7. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  8. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  9. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, audiat astăzi de DIICOT
  10. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall