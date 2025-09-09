O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului

O profesoară de 50 de ani și copilul său au fost găsiți morți marți dimineață într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.

Sesizarea a fost făcută de sora femeii, care a anunțat poliția după ce nu a mai putut lua legătura cu aceasta de două-trei zile. Pompierii au deblocat ușa apartamentului, iar anchetatorii fac cercetări la fața locului, cadavrele urmând să fie transportate la Medicină Legală pentru necropsie.

Surse din Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți au declarat pentru News.ro că polițiștii au fost sesizați la ora 10.26 de sora unei femei de 50 de ani că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de două-trei zile și ulterior nici la soneria apartamentului din Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care s-a îngrijorat și a anunțat Poliția.

În aceste condiții, a fost solicitată intervenția pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți să deblocheze ușa de acces în apartament, în interior fiind găsite cadavrele femeii și copilului său. Cei doi ar fi fost găsiți spânzurați, conform Observator Antena 1.

Din primele informații, femeia, care era cadru didactic la o școală din Orșova și lucra, în paralel, ca profesoară la Penitenciarul Vânjuleț, era despărțită de soț. Bărbatul ar fi dat-o în judecată pentru a obține custodia minorului.

