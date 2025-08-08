O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut, în timp ce se pregătea de externare. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut FOTO Pixabay

Polițiștii și procurorii brașoveni anchetează împrejurările morții unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viață la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la o săptămână după ce a născut. Cu puțin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge și în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.

Procurorii brașoveni împreună cu polițiștii de la Secția 1 Poliție Brașov au deschis un dosar penal care vizează infracțiunea de ucidere din culpă, anchetând împrejurările în care o tânără de 19 ani a murit la maternitatea din cadrul Spitalului Județean Brașov, la câteva zile după ce a născut și înainte de a fi externată.

Dosarul a fost deschis după ce personalul medical din cadrul Spitalului Județean Brașov a anunțat decesul femeii, au declarat, joi seară, oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Tânăra de 19 ani a murit, luni, la spital, la o săptămână după ce a născut, la Maternitatea din Brașov, fiind al doilea copil căruia i-a dat naștere în decurs de un an, scrie Radio România Brașov FM.

Tânăra s-a simțit bine timp de câteva zile, după ce a născut pe cale naturală, asistată de un medic, însă starea generală de sănătate i s-a alterat brusc, fiind transferată de la Maternitate la Spitalul Județean Brașov.

”Marți era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău și a spus că nu mai poate merge, după cum este menționat în foaia de observație.

Ads

Pacienta a fost examinată de urgență și s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare și superioare. Deci arăta ca și cum sângele nu mai ajunge la mâini și la picioare.

Ca urmare, s-a suspectat un eveniment de coagulare, o tromboză severă, nu se știa cât de extinsă. A fost evaluată de urgență la Maternitate, iar analizele au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare, cu o saturație scăzută a oxigenului, cu această stare clinică foarte gravă și s-a decis, pentru că noi nu avem cum să gestionăm astfel de situații atât de grave, transferul la Spitalul Județean”, a declarat pentru radiobrasovfm.ro medicul Tudor Andrei Iacovache, de la Maternitatea din Brașov.

La Spitalul Județean femeia a fost supusă unei histerectomii, însă după câteva zile a murit.

Jurnaliștii locali notează că necroza uterină ar putea fi cauza decesului femeii. Conform acestora, nou-născutul este sănătos și, la solicitarea familiei care se ocupă de înmormântarea mamei, se află în continuare la maternitatea din Brașov, în grija cadrelor medicale.

Ads