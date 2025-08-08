O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut, în timp ce se pregătea de externare. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 22:39
2238 citiri
O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut, în timp ce se pregătea de externare. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut FOTO Pixabay

Polițiștii și procurorii brașoveni anchetează împrejurările morții unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viață la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la o săptămână după ce a născut. Cu puțin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge și în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.

Procurorii brașoveni împreună cu polițiștii de la Secția 1 Poliție Brașov au deschis un dosar penal care vizează infracțiunea de ucidere din culpă, anchetând împrejurările în care o tânără de 19 ani a murit la maternitatea din cadrul Spitalului Județean Brașov, la câteva zile după ce a născut și înainte de a fi externată.

Dosarul a fost deschis după ce personalul medical din cadrul Spitalului Județean Brașov a anunțat decesul femeii, au declarat, joi seară, oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Tânăra de 19 ani a murit, luni, la spital, la o săptămână după ce a născut, la Maternitatea din Brașov, fiind al doilea copil căruia i-a dat naștere în decurs de un an, scrie Radio România Brașov FM.

Tânăra s-a simțit bine timp de câteva zile, după ce a născut pe cale naturală, asistată de un medic, însă starea generală de sănătate i s-a alterat brusc, fiind transferată de la Maternitate la Spitalul Județean Brașov.

”Marți era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău și a spus că nu mai poate merge, după cum este menționat în foaia de observație.

Pacienta a fost examinată de urgență și s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare și superioare. Deci arăta ca și cum sângele nu mai ajunge la mâini și la picioare.

Ca urmare, s-a suspectat un eveniment de coagulare, o tromboză severă, nu se știa cât de extinsă. A fost evaluată de urgență la Maternitate, iar analizele au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare, cu o saturație scăzută a oxigenului, cu această stare clinică foarte gravă și s-a decis, pentru că noi nu avem cum să gestionăm astfel de situații atât de grave, transferul la Spitalul Județean”, a declarat pentru radiobrasovfm.ro medicul Tudor Andrei Iacovache, de la Maternitatea din Brașov.

La Spitalul Județean femeia a fost supusă unei histerectomii, însă după câteva zile a murit.

Jurnaliștii locali notează că necroza uterină ar putea fi cauza decesului femeii. Conform acestora, nou-născutul este sănătos și, la solicitarea familiei care se ocupă de înmormântarea mamei, se află în continuare la maternitatea din Brașov, în grija cadrelor medicale.

Ion Iliescu, lângă Marilyn Monroe, în Playboy: ”Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond. Și eu am fost un player, boy nu prea mai eram...”
Ion Iliescu, lângă Marilyn Monroe, în Playboy: ”Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond. Și eu am fost un player, boy nu prea mai eram...”
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut ocazia în anul 2007 să pozeze și să ofere un interviu pentru celebra revistă cu...
Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci. Astfel, la nunta sa cu...
#deces, #tanara mama brasov, #femeie moarta maternitate , #ancheta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
ObservatorNews.ro
Pretul urias cerut de o romanca pentru autobiografia lui Iliescu, semnata de fostul presedinte
Adevarul.ro
Val de disponibilizari la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat
  2. Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
  3. Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
  4. Aroganță a la JD Vance. Serviciile Secrete au cerut creșterea nivelului unui râu pentru ca vicepreședintele să se plimbe cu caiacul FOTO
  5. 5 morți și 24 de răniți după ce un pod suspendat s-a prăbușit de la înălțime. Unde a avut loc tragedia VIDEO
  6. Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
  7. Când va fi disponibilă platforma națională de programare online a pacienților. Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii
  8. Ministrul Sănătății are vești bune pentru români. "Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR"
  9. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a cerut la Kiev protejarea drepturilor minorităților naționale. Ucraina ar putea institui "Ziua Limbii Române"
  10. O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut, în timp ce se pregătea de externare. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă