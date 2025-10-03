O vedetă a alpinismului a murit după ce s-a prăbușit în gol de pe faimoasa stâncă El Capitan. Și-a transmis căderea în direct FOTO

O vedetă a alpinismului a murit după ce s-a prăbușit în gol de pe faimoasa stâncă El Capitan FOTO X/@YahooNews

Un alpinist influencer celebru a murit în timp ce transmitea în direct de pe faimoasa stâncă El Capitan din Parcul Național Yosemite, în Statele Unite, potrivit Mirror.

Balin Miller, în vârstă de 23 de ani, a căzut și a murit miercuri, 1 octombrie, în timp ce escalada El Capitan în Parcul Național Yosemite. El Capitan este una dintre cele mai izbitoare caracteristici ale Parcului Național Yosemite, o enormă față de granit abruptă de aproximativ 915 metri, care atrage alpiniști de pe wall-uri mari din întreaga lume.

Mama alpinistului, Jeanine Girard-Moorman, a declarat: „Se cățăra de când era mic. Inima și sufletul lui erau cu adevărat dedicate cățărăriii. I-a plăcut să se cațere și nu a fost niciodată vorba despre bani și faimă.”

Pe Facebook, ea a adăugat: „Cu inima grea trebuie să vă spun că incredibilul meu fiu, Balin Miller, a murit astăzi în urma unui accident de alpinism. Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi trece peste asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coșmar oribil.”

Mulți au postat omagii aduse lui Balin pe rețelele de socializare, spunând că l-au urmărit cum urcă într-o transmisiune live pe TikTok timp de două zile înainte de moartea sa și numindu-l „tipul cu cortul portocaliu” din cauza amenajării sale distinctive a taberei.

Deși încă nu este clar exact ce s-a întâmplat, fratele său mai mare, Dylan Miller, a spus că Balin urca solo pe coardă de conducere - o modalitate de a urca singur, fiind încă protejat de o coardă - pe un traseu de 730 de metri numit Sea of Dreams. Terminase deja ascensiunea și își trăgea ultima bucată de echipament când probabil a căzut în rapel de la capătul coardei, a spus Dylan.

Balin era un alpinist desăvârșit care atrăsese deja atenția internațională pentru că revendicase prima ascensiune solo a traseului Slovak Direct de pe Muntele McKinley, un traseu dificil din punct de vedere tehnic care i-a luat 56 de ore să îl parcurgă, după cum a postat el pe Instagram în iunie.

A crescut cățărându-se în Alaska alături de fratele său și de tatăl lor, care era și el alpinist. Deși lui Dylan i-a luat ceva mai mult timp să se îndrăgostească de acest sport, acesta i-a rămas instantaneu în minte fratelui său mai mic.

„A spus că se simțea cel mai viu când se cățăra”, a spus Dylan. „Sunt fratele lui mai mare, dar el a fost mentorul meu.”

Excursia lui Balin la Yosemite nu trebuia să fie una dificilă. Sosise cu două săptămâni mai devreme pentru a se cățăra și a se bucura de frumusețea și singurătatea parcului înaintea restului familiei sale, cu care plănuia să se întâlnească acolo.

Era mai mult decât un simplu alpinist, iubea animalele și era amuzant, amabil și plin de viață, a declarat mama sa. Adesea se cățăra cu o dungă de pistrui sclipici pe pomeți, descriind-o într-un interviu acordat unei reviste de alpinism ca „un războinic care se machiază înainte de a intra în luptă.”

„A inspirat atât de mulți oameni să facă lucruri care sunt poate de neconceput, inclusiv pe mine. Nu-mi pot imagina să mai cațăr vreodată fără el”, a spus fratele său.

