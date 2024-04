Cazul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon: Colegiul Medicilor începe propria anchetă

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat şi a demarat o cercetare coordonată de Departamentul de Jurisdicţie Profesională cu privire la situaţia semnalată la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti.

Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti a fost informat, joi, în scris de către directorul de îngrijiri că există informaţii provenite de la un asistent medical că, în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secţiei ATI ar fi decedat 20 de pacienţi printr-o administrare incorectă a unui medicament.

"În urma informaţiilor din spaţiul public, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat şi a demarat cercetarea coordonată de Departamentul de Jurisdicţie Profesională în situaţia semnalată la Spitalul Clinic de Urgenţă 'Sfântul Pantelimon' din Bucureşti", informează CMMB.

De asemenea, CMMB susţine că va oferi sprijin în demersurile iniţiate de Ministerul Sănătăţii în acest caz.

Ministerul Sănătăţii a informat, joi, că va trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon". Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, conducerea spitalului a alcătuit o comisie formată din medici din alte secţii care să verifice aspectele sesizate.

"Fiind vorba de o activitate profesională medicală s-a solicitat sprijinul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, iar concluziile, dacă se impune, vor fi înaintate şi altor instituţii abilitate", se mai menţiona în comunicatul Ministerului Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat joi că are îndoieli cu privire la acuzaţiile unei asistente medicale, care ar fi susţinut că în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" ar fi decedat, în perioada 4 - 7 aprilie, 20 de pacienţi din cauza administrării incorecte a unui medicament.

"Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. - vineri). Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 - 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese - 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (...) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect", a spus Rafila, la Digi 24.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că vineri dimineaţă Corpul de Control se va deplasa la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon".

Totodată, ministrul afirmă că a solicitat şi Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti sprijin, întrucât este vorba despre o chestiune de natură profesională.

Potrivit acestuia, deocamdată este vorba doar despre o sesizare scrisă, fără precizarea autorului acesteia.