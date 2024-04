Specialist în Terapie Intensivă despre scandalul de la Spitalul Pantelimon: ”Acest medicament are o particularitate deosebită, doza recomandată variază foarte mult”

Medicul Dorel Săndesc, specialist în Terapie Intensivă, susține că dozele de noradrenalină - substanța care, potrivit acuzațiilor unui cadru medical, nu ar fi fost administrată corect la ATI din cadrul Spitalului Pantelimon din București - care se administrează pacienților pot diferi foarte mult în funcție de caracteristicile acestora.

Specialistul a fost întrebat la digi24 dacă se poate verifica dacă a fost dată o doză mai mică pacienților decât necesarul, medicul a explicat că „asta e cheia problemei”.

”Poate fi verificată în documente, în sistemul electronic al spitalului. Acest medicament are o particularitate cu totul deosebită, în sensul în care doza recomandată variază foarte mult, doza maxima față de doza minimă poate fi de 300 de ori mai mare și să fie în range-ul dozelor corecte, pentru că e un medicament puternic și are efectul în funcție de caracteristicile pacientului, astfel încât medicul trebuie să adapteze doza la fiecare pacient. Asta face paradoxul aparent că, de exemplu, aceeași doza, să zicem 10 micrograme, dată la doi pacienți, să fie ok la unul, dar să nu fie ok la celălalt”, a mai declarat Dorel Săndesc, șeful secției ATI din cadrul Spitalului Județean Timișoara și prim-vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, potrivit sursei citate.

Noradrenalina, în doză prea mare, poate produce efecte grave. ”De aceea, e foarte greu să acuzi generalizator că toți pacienții au primit doze incorecte. Trebuie un nivel de expertiză serios, ca să poți trage concluzia aceasta”, adaugă Săndesc.