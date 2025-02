Momentul șocant în care cel puțin 15 oameni mor călcați în picioare, într-un spațiu public VIDEO

Cel puțin 15 oameni au murit, iar alți 15 a fost răniți sâmbătă, 15 februarie, în cea mai mare gară din New Delhi, capitala Indiei. Cetățenii așteptau să urce în trenuri, spre festivalul hindus Maha Kumbh, au transmis duminică, autoritățile locale, citate de Reuters.

Așa cum se poate observa în video, mii de persoane erau înghesuite pe peroanele gării. Supraaglomerarea pe două dintre peroane s-a soldat cu victime. Pasagerii așteptau să urce în trenuri spre orașul Prayagraj, potrivit presei internaționale. Bilanțul morților include zece femei și trei copii.

„Oamenii fugeau pe platforme şi a existat o situaţie haotică care a dus la căderea oamenilor unii peste alţii”, a declarat pentru ANI un bărbat care a asistat la scenele din gară.

Video shows passengers unconscious after stampede at New Delhi Railway Station

