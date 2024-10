Despăgubirile pe care trebuie să le primească părinții unui copil care a murit în urma unei operații de polipi. Cazul durează de 11 ani

Situație tragică și extenuantă pentru un cuplu din Sibiu. De 11 ani se judecă pentru a obține despăgubiri, după ce copilul de 3 ani le-a murit în urma unei operații de polipi. Acum, au primit despăgubiri de 160.000 de euro, însă trebuie să plătească cheltuieli de judecată de mii de euro.

Operația a avut loc în iunie 2013, iar copilul internat la Spitalul Clinic Județean Sibiu a decedat la o săptămână după intervenție. A intrat în comă după operație și, de atunci, părinții se judecă în instanțe cu spitalul, medicul și o asistentă.

La 11 ani de la această tragedie, Tribunalul Sibiu a pronunțat o sentință care demontează în parte o decizie a Judecătoriei Sibiu. Astfel, părinții trebuie să primească daune de 160.000 de euro din partea spitalului. Însă, părinții victimei sunt obligați la plata cheltuielilor de judecată ale instituției și personalului, în sumă totală de 40.300 de lei, adică în jur de 8.000 de euro. Inițial, părinții copilului mort în spital au cerut daune morale de două milioane de euro, potrivit Turnul Sfatului.

Ce a solicitat avocatul persoanelor bune de plată

În fața judecătorului de la Tribunalul Sibiu, avocatul spitalului, al medicului și asistentei, a cerut anularea procesului pe motiv de prescripție. Au trecut mai mult de 10 ani de la fapte, au susținut aceștia.

Tribunalul Sibiu a considerat însă în sentința pronunțată că Spitalul Clinic Județean Sibiu este vinovat de „pasivitate” pentru că „nu a luat măsurile adecvate și a acceptat producerea de consecințe negative asupra pacienţilor, deşi avea rolul verificării, al identificării, combaterii ori al prevenirii problemelor sanitare existente la nivelul acestei unităţi spitaliceşti, pentru a asigura condiţii optime şi a furniza serviciilor medicale de calitate”.

Potrivit declarațiilor asistentelor, personalul unității sanitare nu era pregătit pentru o astfel de situație.

„Salonul în care am dus minorul era unul obişnuit, nu avea aparatură de monitorizare a funcţiilor (…) Noi nu avem defibrilator şi monitor, iar la stop chem echipa de resuscitare din urgenţă. (…) Cu pulsul şi respiraţia ne descurcăm manual, neavând aparatură (…) Salonul la care a fost dus minorul era salonul nr.1, la parter, salon de femei. Nu exista aparatură pentru monitorizarea funcţiilor… am chemat pe cei de la Smurd de la urgenţă, eu am alergat in sala de operaţie şi am adus balonul”, se arată în document, citându-se din declarațiile martorilor.

