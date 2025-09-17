„Ucigași tăcuți”. Cauza a zeci de mii de decese în doar câteva luni, în capitalele europene

Cercetători britanici estimează că schimbările climatice ar putea fi responsabile pentru peste 15.000 de decese legate de caniculă în marile oraşe europene în această vară, arată un studiu preliminar. Analiza, care acoperă 854 de municipalităţi, plasează atribuirea la evenimentul climatic drept „factor major” în 68% din cele aproximativ 24.400 de decese asociate temperaturilor ridicate în perioada estivală.

Autorii, membri ai Imperial College London şi ai London School of Hygiene & Tropical Medicine, estimează că între 15.013 şi 17.864 dintre aceste decese nu s-ar fi înregistrat dacă nu ar fi avut loc încălzirea climatică observată; oraşele incluse în studiu reprezintă, potrivit comunicatului, aproximativ o treime din populaţia europeană. Vara anului 2025 a fost marcată de valuri de căldură repetate şi de temperaturi record în mai multe state, printre care Spania, Portugalia şi Regatul Unit.

Pentru a ajunge la cifrele prezentate, cercetătorii au folosit modele climatice care evaluează contribuţia încălzirii globale la creşterea temperaturilor înregistrate în sezonul cald. Conform acestor calcule, mediile termice din oraşele analizate ar fi fost cu circa 2,2°C mai scăzute în absenţa schimbărilor climatice. Datele climatice au fost apoi corelate cu seriile istorice privind mortalitatea legată de căldură, ceea ce a permis estimarea numărului de decese atribuite factorului climatic.

La nivel de oraşe, studiul situează impactul în termeni absoluţi la peste 800 de decese în Roma, peste 600 în Atena şi peste 400 în Paris. Cercetătorii notează că peste 85% dintre persoanele care au murit din cauze asociate căldurii aveau vârsta de peste 65 de ani, grupul vulnerabil fiind cel mai afectat de efectele termice asupra sănătăţii, precum agravarea bolilor cardiovasculare, deshidratarea şi tulburările somnului.

Autorii au atras atenţia asupra faptului că datele sunt temporare şi menite să ofere o evaluare rapidă a impactului sanitar al verii extreme; rezultatele nu înlocuiesc analizele detaliate care urmează unei revizuiri ştiinţifice. „Este suficient ca valurile de caniculă să fie cu 2–4°C mai calde pentru ca mii de oameni să moară”, a subliniat Garyfallos Konstantinoudis, coautor al studiului, într-o conferinţă de presă, caracterizând valurile de căldură drept „ucigaşi tăcuţi”.

O coautoare, Friederike Otto, a recunoscut limitările privind statisticile în timp real, dar a apreciat că estimările „se încadrează în limitele corecte”. Specialişti independenţi citaţi de presa britanică au salutat utilitatea rapidă a acestui demers, subliniind totodată că metodele folosite în astfel de evaluări sunt, în general, prudente şi că, în fapt, numărul real al deceselor atribuite căldurii ar putea fi chiar mai mare. În acest sens, Akshay Deoras, specialist în ştiinţe atmosferice la Universitatea din Reading, a afirmat că estimările de atribuire sunt ştiinţific solide, dar conservatoare.

Autorii amintesc şi un studiu anterior, publicat în 2024 în Nature Medicine, care atribuia aproximativ 47.000 de decese în Europa anului 2023 temperaturilor extreme. Cercetarea actuală reprezintă, spun autorii, o primă evaluare de amploare a costului uman al unei veri marcate de temperaturi excepţional de ridicate şi îşi propune să alimenteze dezbaterea privind măsurile de prevenţie şi adaptare necesare pentru protejarea celor mai vulnerabile categorii.

