Cum aleg un Deck WPC pentru terasa mea? Sfaturi de la specialiști pentru a alege un Deck WPC durabil și rezistent

Deck-ul WPC sau deck-ul compozit a devenit in ultimii ani una dintre pardoselile preferate in contructia unei terase. In acelasi timp, folosirea acestui material relativ nou in zona pardoselilor exterioare, s-a dovedit deseori o investitie paguboasa pentru clienti, deck-ul WPC deteriorandu-se foarte rapid.

Alegerea foarte informata a tipului de deck WPC trebuie sa constituie preocuparea esentiala in constructia unei terase din lemn compozit, intrucat variantele de deck WPC comercializate pe piata sunt foarte diferite in termeni de calitate si durabilitate.

Mai jos gasiti raspunsuri si pareri, oferite de specialisti, privind cele mai frecvente intrebari despre alegerea unui deck WPC pentru terasa sau pavimentul altor zone exterioare.

Ce este un deck WPC? (wood polymere composite)

Deck-ul WPC este un tip de deck fabricat din material compozit din lemn si plastic. Acest material este fabricat prin combinarea fibrei de lemn cu polimeri (polietilena, polipropilena, PVC), creand astfel un material rezistent la intemperii, care nu necesita intretinere regulata. Deck-urile WPC sunt disponibile intr-o varietate de culori și texturi asemanatoare lemnului natural. Variantele de deck WPC sunt foarte diferite in termeni de calitate si durabilitate.

Sfat Specialist: daca doriti un deck compozit durabil si rezistent, este esential sa alegeti un deck WPC de calitate, garantat pe termen lung de producator.

Deck-ul compozit se diferentieaza in 3 variante de baza in functie de tipul de plastic folosit, rezultand tipuri de deck WPC de calitate foarte diferita:

1. Deck WPC - Pe baza de PVC – cea mai ieftina si comuna varianta – cea mai slaba calitativ, PVC – ul, un material dur, dar foarte casant la expunere UV prelungita si la ger.

!Durata de viata Deck PVC: 1-10 ani

Pret deck PVC: 40-80 Eur/m2 sistem

1. Deck WPC - pe baza de propilena – deck compozit cu elasticitate si rigiditate medie.

!Durata de viata Deck propilena: 10-15 ani

Pret: 80-120 Eur /m2 sistem

1. Deck WPC pe baza de polietilena – deck compozit de cea mai buna calitate, durabil si rezistent.

Lamele de WPC pe baza de polietilena cu PROFIL PLIN reprezinta cea mai buna varianta, cea mai durabila. Ex: Deck WPC marca Silvadec, tehnologie Strandex (SUA), deck WPC cu elasticitate si rezistenta ridicata.

!Durata de viata Deck WPC polietilena: pana la 25 ani

Pret 100-200 Eur/m2 sistem

Care sunt avantajele unui deck WPC?

Deck-urile WPC sunt apreciate pentru rezistenta si durabilitatea lor! doar atunci atunci cand sunt de calitate. Faptul ca sunt usor de intretinut reprezinta principala calitate a unui deck WPC. Un deck terasa WPC nu necesita intreținere regulata alta decat curatare cu apa si deteregent. Montajul unei terase din deck WPC este mai facil decat montajul unei terase din deck de lemn.

Care sunt dezavantajele unui deck WPC?

Caracteristica principala ce diferentieaza deck-urile WPC este calitatea foarte variabila a produselor existente pe piata, calitate data de tipul materialului compozit din care sunt fabricate si tehnologia folosita de producatori.

Dezavantajul principal il constituie durata de viata foarte redusa a produselor compozite de calitate inferioara. Deck-urile WPC de calitate slaba pot fi mai putin durabile decat deck-urile din lemn autohton netratat. (1-5 ani durata de viata).

