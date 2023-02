Joe Biden, declarație de la Kiev: "Putin s-a înșelat amarnic. A crezut că poate rezista mai mult decât noi"

Casa Albă a emis luni, 20 februarie, o declaraţie cu privire la vizita lui Joe Biden în Ucraina din această dimineaţă.

Preşedintele Joe Biden este citat spunând:

„În timp ce lumea se pregăteşte să marcheze împlinirea unui an de la invazia brutală a Rusiei în Ucraina, mă aflu astăzi la Kiev pentru a mă întâlni cu preşedintele Zelenski şi pentru a reafirma angajamentul nostru ferm şi de nezdruncinat faţă de democraţia, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei.

Când Putin şi-a lansat invazia, în urmă cu aproape un an, a crezut că Ucraina este slabă şi că Occidentul este divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înşelat amarnic.

Astăzi, la Kiev, mă întâlnesc cu preşedintele Zelenski şi cu echipa sa pentru o discuţie extinsă privind sprijinul nostru pentru Ucraina. Voi anunţa o altă livrare de echipamente critice, inclusiv muniţie de artilerie, sisteme antiblindate şi radare de supraveghere aeriană pentru a ajuta la protejarea poporului ucrainean de bombardamentele aeriene.

Şi voi împărtăşi faptul că, în cursul acestei săptămâni, vom anunţa sancţiuni suplimentare împotriva elitelor şi companiilor care încearcă să se sustragă sau să sprijine maşina de război a Rusiei. În ultimul an, SUA au creat o coaliţie de naţiuni de la Atlantic la Pacific pentru a ajuta la apărarea Ucrainei cu un sprijin militar, economic şi umanitar fără precedent - iar acest sprijin va dura”.

