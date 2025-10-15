Parlamentarii USR cer păstrarea caracterului public al declarațiilor de avere: ”Curtea Constituțională nu a interzis transparența lor”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:00
Parlamentarii USR au depus miercuri, 15 octombrie, un proiect de lege prin care se păstrează caracterul public al declaraţiilor de avere. Proiectul de modificare vine după ce Curtea Constituțională (CCR) a decis că unele prevederi privind publicarea declaraţiilor sunt neconstituţionale. Senatoarea Simona Spătaru spune însă că magistrații nu au interzis transparența.

Modificarea propusă de parlamentarii USR vine după ce, în primăvara acestui an, Curtea Constituţională a decis că anumite prevederi privind publicarea declaraţiilor sunt neconstituţionale.

„În analiza acelei decizii, noi am observat că Curtea Constituţională nu a interzis declaraţia de avere şi nici transparenţa lor. A spus doar că trebuie mai multă grijă în protejarea vieţii private. Problema este că, în forma în care a fost formulată, însă, această decizie riscă să afecteze grav capacitatea societăţii de a veghea asupra integrităţii celor care conduc instituţiile publice. Cu alte cuvinte, decizia CCR riscă să închidă ochii acolo unde noi cu toţii avem nevoie de mai multă lumină. Iar publicitatea declaraţiilor de avere nu este un abuz, ci este o garanţie că funcţiile publice sunt exercitate cu onestitate. Este un instrument de apărare împotriva corupţiei şi a acumulării nejustificate de avere, iar dacă îl pierdem, pierdem o parte importantă din încrederea în stat”, a declarat senatoarea într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Simona Spătaru a subliniat că Parlamentul are responsabilitatea să repare acest dezechilibru.

„Respectăm Constituția și protejăm interesul public”

„Iar prin proiectul de lege pe care îl propunem astăzi, păstrăm caracterul public al declaraţiilor de avere, dar îl reglementăm mai bine, astfel încât să respectăm Constituţia şi în acelaşi timp să protejăm interesul public. Pentru democraţie transparenţa nu este opţională, ci ea este esenţială. Ce reparăm prin acest proiect pentru a fi în acord cu dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale? Menţinem publicitatea declaraţiilor de avere, astfel încât declarantul va menţiona şi averea membrilor familiei sale, dar va fi responsabil doar pentru ceea ce putea să cunoască cu privire la această avere. Deci această menţiune este în acord cu ceea ce a dispus Curtea Constituţională”, a explicat senatoarea USR.

Ea a precizat că proiectul, în acord cu decizia Curţii, anonimizează datele personale ale membrilor de familie şi, totodată, adresa bunurilor imobile, cu excepţia judeţului, respectiv ţării în care acestea se află.

„Vreau să vă menţionez faptul că în cadrul coaliţiei am purtat discuţii cu privire la depunerea acestui proiect asumat de coaliţie. Au fost puncte de vedere diferite. Nu am ajuns la un text comun, agreat de toate partidele. Dar noi credem de la USR că este complet nepotrivit să mai aşteptăm ajungerea la un compromis. Este un text pe care, desigur, că vom lucra în Parlament împreună, în comun. Sper că dezideratul este de a menţine o publicitate în declaraţiile de avere, acolo unde Curtea nu s-a pronunţat şi nu interzice”, a transmis Simona Spătaru.

