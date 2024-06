Ce venituri a declarat Dominic Fritz. Fostul său contracandidat, Nicolae Robu, are doar pensia cât salariul primarului

Declarațiile de avere și de interese depuse de candidații la Primăria Timișoara dezvăluie detalii interesante despre situația lor financiară. Printre acestea, se numără faptul că fostul primar Nicolae Robu are o pensie aproape la fel de mare ca salariul actualului primar Dominic Fritz. De asemenea, multe declarații ale candidaților arată că aceștia nu dețin proprietăți, arata Tion.ro

Candidații la alegerile locale și europarlamentare au fost obligați să depună declarații de avere și de interese pentru activitățile desfășurate în ultimul an fiscal încheiat, respectiv 2023. După desfășurarea scrutinului, aceste declarații au fost publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, unde numai pentru alegerile locale pentru Primăria Timișoara și Consiliul Local Timișoara au fost înregistrate peste 1.300 de documente.

Cele mai interesante declarații sunt cele ale celor doi candidați care s-au clasat pe primele două locuri: Dominic Fritz și Nicolae Robu. În 2023, Robu a încasat din pensie aproape cât a câștigat Fritz din salariul de primar.

Robu, candidat din partea PSD-PNL, mai are și un salariu de la Universitatea Politehnică din Timișoara, precum și o indemnizație de la o academie din care face parte, alături de Ion Iliescu. Soția lui Robu primește și ea o pensie, mai mică decât a fostului primar.

Fritz are acțiuni și o soție cu salariu generos

Dominic Fritz se mândrește cu acțiuni în valoare de zeci de mii de euro, bani în conturi de economii și salariul soției de la ONU. Fritz a declarat o indemnizație de primar de 164.268 lei și salariul soției, de 30.000 de dolari, plus 354 de euro din dividende. El are depozite de peste 18.000 de euro, 23.000 de dolari și 23.000 de lei în bănci din România, Germania, SUA și Franța. Fritz deține acțiuni în valoare de peste 40.000 de euro în companii precum Visa, Netflix, Allianz și Samsung.

Ca proprietăți, Fritz are un apartament din 2015 și o casă din 2021, plus terenurile aferente, dintre care unul este pe numele soției. Primarul mai are și o Skoda Fabia din 2017. În declarația de interese, Fritz a menționat societățile la care deține acțiuni și funcțiile de președinte în trei organizații, precum și cea de președinte al USR Timiș.

În comparație, Robu a câștigat 17.720 lei din activitatea la Universitatea Politehnică și 11.202 lei din calitatea de membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Pensia sa anuală este de 164.244 lei, comparabilă cu salariul lui Fritz. Soția sa a primit o pensie de 45.888 lei, iar familia a obținut subvenții APIA pentru terenuri. Robu are peste 120.000 lei în conturi bancare, dar nu deține acțiuni.

La capitolul proprietăți, Robu stă mai bine, având două apartamente cumpărate și o casă cu două anexe moștenite de soție. De asemenea, deține mai multe terenuri agricole și intravilane, în parte moștenite de soție. Fostul primar mai are două mașini, un Renault Laguna din 2001 și un Renault Latitude din 2013.

În declarația de interese, Robu a menționat calitatea de membru fondator (inactiv) în trei ONG-uri și membru în șase societăți din domeniul academic.

