Cancelarul german Olaf Scholz a criticat ideea relativizării clauzei de apărare a NATO și a catalogat afirmațiile în acest sens drept ”iresponsabile și periculoase”. Precizările vin în contextul unor declarații făcute recent de Donald Trump, posibil candidat al republicanilor pentru un nou mandat de președinte al SUA, care amenința statele care nu își plătesc contribuțiile către alianță.

Invocând motto-ul celor trei mușchetari, el a spus că „promisiunea de protecție a NATO se aplică fără rezerve - toți pentru unul, unul pentru toți”.

„Promisiunea de protecție a NATO este fără restricții: toți pentru unul, unul pentru toți. Orice relativizare a garanției de apărare reciprocă este iresponsabilă și periculoasă. Nimeni nu are voie să joace sau să facă afaceri cu securitatea Europei. Vom consolida NATO pentru securitatea Europei”, a scris Cancelarul Germaniei, pe Twitter.

Deși Olaf Scholz nu l-a menționat pe numele fostului președinte american, remarcile sale au venit după ce Trump a stârnit indignare sugerând că SUA ar putea să nu protejeze aliații NATO de o potențială invazie a Rusiei dacă nu ar cheltui suficient pentru apărare.

Sâmbătă, Trump a declarat într-un miting de campanie în Carolina de Sud că va încuraja Rusia să „facă orice dracu’ vrea” oricărei țări NATO care nu a cheltuit suficient pentru apărare.

NATO’s promise of protection is without restriction: all for one, one for all. Any relativisation of the mutual defence guarantee is irresponsible and dangerous. Nobody is allowed to play or do deals with Europe’s security. We will strengthen NATO for the security of Europe.