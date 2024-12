Elena Lasconi și USR au mers la Cotroceni să-i spună lui Iohannis că i s-a terminat mandatul. Au refuzat consultările. Lasconi, acidă față de Crin Antonescu VIDEO

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat că reprezentanţii formaţiunii pe care o conduce au fost la Palatul Cotroceni, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, pentru a-i transmite acestuia că mandatul său s-a încheiat şi că trebuie să îşi dea demisia. Ea a declarat că turul al doilea al alegerilor prezidenţiale a fost anulat ilegal de către Curtea

„Nu cred că mai putem să mai vorbim despre democraţie de pe 6 decembrie. Am fost astăzi la consultări şi spun cu ghilimele, am fost să îi transmitem lui Klaus Iohannis că mandatul lui s-a încheiat ieri şi că trebuie să-şi dea demisia. A fost o întâlnire scurtă, de până în trei minute, în care am comunicat acest lucru şi am comunicat că nu poate să poarte consultări, potrivit Constituţiei, preşedintele Senatului poate să devină preşedinte interimar”, a declarat, duminică, Elena Lasconi.

Ads

Ea a fost întrebată despre eventuala candidatură a fostul lider PNL Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

„Mă bazez pe faptul că în această ţară există mulţi oameni oneşti, mulţi oameni de bună credinţă şi mi se pare total neprofesionist modul în care s-a făcut această nominalizare, dacă cumva s-au făcut măsurători şi acest candidat, Crin Antonescu, are un potenţial mare de creştere, sunt de acord. Dar noi lucrăm profesionist, aşa am făcut şi în precampanie, aşa am făcut în fiecare zi, am avut măsurători, am avut focus groupuri, am măsurat în fiecare zi candidaţi şi tocmai de aici am şi ajuns în turul al doilea care a fost anulat ilegal de către Curtea Constituţională la comanda lui Klaus Iohannis”, a mai declarat Lasconi.

Ea a adăugat că, deşi au fost alegeri prezidenţiale, Klaus Iohannis este în continuare preşedinte, iar Marcel Ciolacu, premier.

„Nu vi se pare ciudat? Nu vi se pare că e un blestem? Am avut nişte alegeri prezidenţiale şi nu s-a schimbat nimic, tot Klaus Iohannis la Cotroceni şi tot Ciolacu premier la Guvern?”, a declarat Elena Lasconi.

Ads