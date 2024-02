Declarațiile lui Trump șochează lumea occidentală. "Orice atac asupra NATO va fi întâmpinat cu un răspuns unit şi energic"

Mai mulți oficiali occidentali au reacţionat la comentariile lui Donald Trump făcute sâmbătă, la un miting electoral, considerate o invitație adresată Rusiei să atace statele NATO.

"Orice sugestie că aliaţii nu se vor apăra reciproc subminează întreaga noastră securitate, inclusiv pe cea a SUA, şi îi expune pe soldaţii americani şi europeni unui risc sporit", a declarat duminică secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

Exacerbând problema acelor ţări aliate care nu contribuie suficient la bugetul apărării, Donald Trump a spus că SUA nu vor sări în apărarea lor şi chiar i-a invitat pe ruşi să le atace.

"Orice atac asupra NATO va fi întâmpinat cu un răspuns unit şi energic", a dat asigurări secretarul general al NATO, reacţionând la remarcile făcute sâmbătă de Trump, care va fi probabil candidatul republican la alegerile prezidenţiale americane din acest an.

Reacţia lui Jens Stoltenberg vine în condiţiile în care Casa Albă şi mai mulţi oficiali occidentali de rang înalt l-au criticat duminică pe fostul preşedinte Donald Trump după ce acesta a sugerat că SUA ar putea să nu-i protejeze pe aliaţii din NATO care nu cheltuiesc suficient pentru apărare, în ipoteza unei invazii ruse.

POLONIA: TRUMP SUBMINEAZĂ CREDIBILITATEA ŢĂRILOR ALIATE

"Motto-ul NATO 'unul pentru toţi, toţi pentru unul' este un angajament concret. Subminarea credibilităţii ţărilor aliate înseamnă slăbirea întregului NATO", a scris pe X ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Nicio campanie electorală nu este o scuză pentru a ne juca cu securitatea Alianţei", a spus oficialul de la Varşovia. Polonia este unul dintre principalii aliaţi ai Washingtonului de pe flancul estic al NATO şi are alocate pentru cheltuieli militare un buget consistent, cu mult peste limita de cel puţin 2 la sută recomandată de NATO

De asemenea, Ministerul de Externe al Germaniei a postat pe contul său de X în limba engleză mesajul "Unul pentru toţi şi toţi pentru unul" cu hashtag-ul #StrongerTogether (Mai puternici împreună).

CHARLES MICHEL: DECLARAŢII NESĂBUITE

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a avertizat, la rândul său: "Declaraţiile nesăbuite privind securitatea NATO şi solidaritatea prevăută de Art. 5 servesc doar intereselor (preşedintelui rus Vladimir) Putin"

Articolul 5 din Tratatul fondator al NATO spune că un atac armat împotriva unui membru al alianţei va fi considerat un atac împotriva tuturor, declanşând autoapărarea colectivă.

Vorbind în timpul unui miting politic din Carolina de Sud şi părând să povestească despre o întâlnire cu liderii NATO, Donald Trump l-a citat sâmbătă pe preşedintele unei "ţări mari", pe care nu a numit-o, care l-a întrebat: "Ei bine, domnule, dacă nu plătim şi suntem atacaţi de Rusia - ne veţi proteja?".

"Am spus: Nu aţi plătit? Sunteţi rău-platnici? A spus: Da, să spunem că s-a întâmplat asta", a relatat Trump. "Nu, nu v-aş proteja. De fapt, i-aş încuraja (pe ruşi - n.r.) să facă ce naiba vor. Trebuie să plăteşti", susţine Trump că i-ar fi spus liderului respectiv.

COMISARUL EUROPEAN THIERRY BRETON: POATE TRUMP ARE PROBLEME CU MEMORIA

"Am mai auzit asta înainte ... Nimic nou sub soare", a comentat şi comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, într-un interviu acordat televiziunii franceze LCI, adăugând: "Poate că are probleme cu memoria, a fost de fapt o femeie preşedinte, şi nu a unei ţări, ci a Uniunii Europene", a spus Breton, referindu-se la preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, şi la o conversaţie pe care a avut-o cu Trump în 2020.

"Nu putem da cu banul pentru securitatea noastră la fiecare patru ani, în funcţie de această sau acea alegere, şi anume alegerile prezidenţiale din SUA", a spus Breton, adăugând că liderii Uniunii Europene au înţeles că blocul trebuie să îşi sporească propriile cheltuieli şi capacităţi militare.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, întrebat despre comentariile lui Trump, a declarat: "Încurajarea invaziilor celor mai apropiaţi aliaţi ai noştri de către regimuri criminale este revoltătoare şi smintită - şi pune în pericol securitatea naţională americană, stabilitatea globală şi economia noastră de acasă".

Cei 31 de membri ai NATO au convenit asupra obiectivului de a cheltui cel puţin 2% din produsul intern brut pentru apărare, dar estimările NATO au arătat că doar 11 dintre ei cheltuiesc atât de mult.