Declinul economiei, confirmat de sectorul terțiar: Cifra de afaceri a serviciilor de piață s-a contractat în august

Serviciile de piață prestate populației au consemnat un regres semnificativ în august 2025, în comparație cu aceeași lună a anului trecut.

Luna august a adus o contracție demnă de luat în seamă pentru cele mai importante sectoare ale economiei autohtone.

Serviciile de piață, activitatea de construcții și comerțul cu autovehicule şi motociclete au înregistrat evoluții negative, ce nu pot fi ignorate atunci când se prognozează avansul PIB pentru anul în curs.

Doar jocurile de noroc pe plus

Astfel, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna august 2025 faţă de luna august 2024, a scăzut atât ca serie brută cu 7,3%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică și analizate de Risco.ro.

Pe serie brută, evoluția negativă a venit ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-17,5%), la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-16,7%), la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-7,9%) și la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-5,4%).

De cealtă parte, doar activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au crescut cu 0,8%.

Scădere și față de luna anterioară

Pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 2,3%.

Contracția a venit ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-12,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-9,4%) și la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-3,6%).

Creșteri au înregistrat activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+21,6%) și activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+5,6%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 5,5%.

Perioada ianuarie-august

În perioada ianuarie - august 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,7% mai mică în comparație cu perioada similară a anului trecut.

La diminuare au contribuit scăderilor cifrei de afaceri la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-15,8%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%) și activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-0,1%).

Creșteri au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13%) și activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,2%).

Pe serie ajustată, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 1,1% în perioada amintită din 2025, comparativ cu anul trecut.

