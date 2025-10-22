Declinul economiei, confirmat de sectorul terțiar: Cifra de afaceri a serviciilor de piață s-a contractat în august

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:33
53 citiri
Declinul economiei, confirmat de sectorul terțiar: Cifra de afaceri a serviciilor de piață s-a contractat în august
Serviciile de piață prestate populației au consemnat un regres semnificativ în august 2025, în comparație cu aceeași lună a anului trecut.

Serviciile de piață prestate populației au consemnat un regres semnificativ în august 2025, în comparație cu aceeași lună a anului trecut.

Luna august a adus o contracție demnă de luat în seamă pentru cele mai importante sectoare ale economiei autohtone.

Serviciile de piață, activitatea de construcții și comerțul cu autovehicule şi motociclete au înregistrat evoluții negative, ce nu pot fi ignorate atunci când se prognozează avansul PIB pentru anul în curs.

Doar jocurile de noroc pe plus

Astfel, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna august 2025 faţă de luna august 2024, a scăzut atât ca serie brută cu 7,3%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică și analizate de Risco.ro.

Pe serie brută, evoluția negativă a venit ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-17,5%), la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-16,7%), la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-7,9%) și la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-5,4%).

De cealtă parte, doar activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au crescut cu 0,8%.

Scădere și față de luna anterioară

Pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 2,3%.

Contracția a venit ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-12,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-9,4%) și la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-3,6%).

Creșteri au înregistrat activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+21,6%) și activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+5,6%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2025, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 5,5%.

Perioada ianuarie-august

În perioada ianuarie - august 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,7% mai mică în comparație cu perioada similară a anului trecut.

La diminuare au contribuit scăderilor cifrei de afaceri la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-15,8%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%) și activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-0,1%).

Creșteri au înregistrat serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13%) și activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,2%).

Pe serie ajustată, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 1,1% în perioada amintită din 2025, comparativ cu anul trecut.

Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului ECOFIN de pe 13 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment...
OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
OpenAI a anunțat oficial Atlas, primul său browser web bazat integral pe inteligență artificial, iar compania îl prezintă drept alternativa directă la Google Chrome. În locul unei simple...
#declin economic , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Norofert lanseaza prima linie de productie in Brazilia, alaturi de un partener local
Risco.ro
Evolutia cifrei de afaceri in comertul cu autovehicule si motociclete - august 2025
Risco.ro
Cand diplomele nu deschid usi. Cum ajungi sa trimiti 200 de CV-uri si sa nu primesti raspuns?

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Declinul economiei, confirmat de sectorul terțiar: Cifra de afaceri a serviciilor de piață s-a contractat în august
  2. Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
  3. OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
  4. Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
  5. Primăria Brașov a găsit o metodă inedită să rezolve problema vitezomanilor. Cum funcționează de fapt semafoarele care forțează șoferii să pună frână
  6. Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate
  7. De ce dolarul american este moneda de rezervă internațională?
  8. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  9. Cum alegi soluția ERP potrivită pentru compania ta? 10 sfaturi utile
  10. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale