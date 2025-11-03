„Offline, noua fiță”. Deconectarea devine cel mai nou simbol al statutului social. Regăsirea „celui de-al treilea spațiu”

Tot mai mulți oameni renunță la social media și la smartphone, în favoarea liniștii FOTO: Facebook

Deconectarea de la internet a devenit cel mai recent simbol al statutului social. Într-o lume dominată de algoritmi, aplicațiile care promovează conexiunile reale, față în față, atrag tot mai mult interes — și bani, scrie Business Insider.

Compania Sofar Sounds oferă concerte intime cu artiști emergenți, în locații secrete — galerii, spații de evenimente sau chiar curți private.

„Nu ne-am propus să facem evenimente pentru întâlniri romantice”, spune Warren Webster, CEO-ul Sofar Sounds. „Dar am observat cererea. Oamenii cumpărau bilete special ca să cunoască pe cineva.” Într-un an, compania a organizat peste 60 de evenimente pentru single-uri, în 16 orașe, la care au participat aproape 7.000 de persoane.

Un nou tip de exclusivitate

Sofar a devenit o platformă populară pentru cei care vor să descopere muzică și oameni — fără intervenția algoritmilor. Compania oferă exact ceea ce cultura digitală a pierdut: spontaneitate, intimitate și o conexiune reală între oameni.

„Am vrut să oferim artiștilor o cale de a se conecta autentic cu publicul, fără filtrele divertismentului de masă”, spune Webster.

Într-o lume în care datingul, muzica și chiar informațiile sunt mediate de algoritmi, tot mai mulți oameni caută experiențe „analogice”. Conexiunile întâmplătoare, conversațiile directe și evenimentele „fără telefoane” devin noul lux.

Expresia „offline is the new luxury” circulă de câțiva ani pe rețelele sociale. Pentru unii, este o glumă elegantă postată alături de fotografii din vacanțe exotice; pentru alții, un ideal de viață: renunțarea la social media și la smartphone, în favoarea liniștii.

Minimalismul digital prinde teren. Tot mai multe persoane postează rar, își păstrează viața privată departe de ochii publicului și preferă întâlniri reale în locul interacțiunilor virtuale. Actorul Aziz Ansari spunea recent într-un podcast că a renunțat la e-mail și la smartphone, folosind un telefon cu clapetă. „Îmi oferă mai mult spațiu pentru a gândi”, explica el. Desigur, recunoaște că are un asistent.

Pentru majoritatea oamenilor, însă, deconectarea completă rămâne un vis. Totuși, mișcarea pentru „offline evenings” — seri fără ecrane — se extinde rapid.

„A te deconecta o săptămână este acum cea mai luxoasă investiție pe care o poți face”, spune Andrew Roth, fondatorul platformei Offline, care conectează comunități și branduri pentru evenimente în viața reală. „Este un lux pentru că este o alegere conștientă. Și aceste comunități încearcă să facă acest tip de experiență accesibil și altfel decât printr-o vacanță scumpă în Hawaii.”

Era post-dating-app

Timp de un deceniu, rețelele sociale și aplicațiile de dating au redus costul emoțional al conexiunilor. Au fost gratuite, ușor de folosit și, uneori, eficiente. Un raport Pew Research Center (2023) arată că aproximativ 10% dintre adulții aflați în relații serioase s-au cunoscut pe o aplicație.

Dar în ultimii ani, aceste platforme au devenit tot mai comerciale. Utilizatorii plătesc pentru vizibilitate, iar interacțiunile par din ce în ce mai superficiale. Campanii precum „Sit at the bar September” sau „Off the apps October” îi încurajează pe oameni să lase telefonul jos și să revină la întâlnirile în persoană.

Noile rețele — în lumea reală

Aplicațiile care promovează prieteniile și relațiile față în față au început să prindă avânt. Platforma 222, care percepe o taxă de „curatoriat” și organizează cine între necunoscuți, a folosit chiar expresia „offline is the new luxury” într-o campanie outdoor. Compania a strâns 3,6 milioane de dolari și a găzduit mii de evenimente.

Alte platforme, precum Timeleft, Pie sau Kanso, oferă experiențe similare: mese comune între străini, cluburi de lectură sau seri fără telefoane.

„Oamenii au nevoie de contexte unde pot pune telefonul jos pentru ceva care merită”, spune Randy Ginsburg, fondatorul Kanso. „Deconectarea este o alegere de stil de viață, la fel ca alimentația sănătoasă sau sportul.”

Regăsirea „celui de-al treilea spațiu”

Pentru majoritatea, aceste evenimente nu înlocuiesc prezența online, ci oferă o alternativă. „Generația noastră are tot mai puține spații comunitare”, spune Yumi Temple, o tânără de 29 de ani din Denver. „Nu cred că întâlnirile față în față sunt neapărat mai speciale, dar creează contextul pentru legături reale.”

Temple a plătit 19,99 dolari pentru un abonament lunar la Timeleft și costul cinei. „E un filtru bun. Toți cei de acolo veneau cu intenția clară de a cunoaște oameni și de a investi timp în asta”, adaugă ea.

La concertul Sofar, atmosfera a fost surprinzător de relaxată. Jocul de bingo, care părea forțat la început, s-a transformat într-o scuză perfectă pentru conversație. Într-o lume în care timpul petrecut pe ecran îl depășește adesea pe cel petrecut cu prietenii, aceste întâlniri oferă o șansă rară: aceea de a te reconecta — cu ceilalți și cu tine însuți.

„Offline este noul lux” — nu pentru că tehnologia ar fi un dușman, ci pentru că liniștea, atenția și contactul uman au devenit cele mai rare resurse ale lumii moderne, subliniază BI.

