Propunerea Ministerului Sănătății retrasă peste noapte. Ar fi eliminat o procedură prin care „a fost salvată viața multor oameni"

Joi, 21 August 2025, ora 10:44
Propunerea Ministerului Sănătății retrasă peste noapte. Ar fi eliminat o procedură prin care „a fost salvată viața multor oameni”
Ministerul Sănătății a publicat în seara zilei de miercuri, 20 august, o propunere legislativă în transparență decizională. Reacțiile negative din partea asociațiilor care apără drepturile pacienților au fost rapide, iar oficialii din ministerul condus de Alexandru Rogobete au retras proiectul chiar în dimineața zilei de joi.

Modificarea criticată ar fi eliminat dreptul pacienților la o „ordonanță președințială”, procedură în justiție prin care pacienții cu boli grave se pot adresa justiției pentru a obține tratamentul compensat în scurt timp, când Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) întârzie acordarea reducerii sau gratuității medicamentelor ce pot salva vieți.

„În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, am decis să retragem din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente”, a transmis Ministerul Sănătății.

„Prin această procedură, instanța obliga Casa Națională de Asigurări de Sănătate să deconteze tratamentul pacientului până se judecă procesul care poate dura și câțiva ani. Așa a fost salvată viața multor oameni care au avut acces imediat la un tratament absolut necesar și nu după 3 ani de procese”, spune Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Ministerul Sănătății a anunțat joi un mecanism de monitorizare mai strict, care să asigure tratamentul necesar pacienților.

„Pentru a garanta un acces real și eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligația de a urmări evoluția pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic și de a raporta trimestrial rezultatele. În situația obținerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, astfel încât pacienții să fie sprijiniți iar sistemul să rămână sustenabil. Până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanță”, se mai arată în răspunsul ministerului condus de Alexandru Rogobete.

