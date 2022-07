3 elemente ce aduc un aer fresh casei tale

Cu toții ne dorim să aducem din când în când câte o schimbare în casa noastră, dar nu mereu ne permitem asta. Fie că au apărut modele noi de mobilier, fie că ne-am plictisit de cel de acasă, un aer fresh este oricând binevenit.

Din fericire, micile detalii fac marile diferențe. Atunci când vrei să aduci o schimbare în casa ta este bine să îți faci un plan, o idee asupra imaginii pe care o dorești. Dacă timpul și bugetul îți permit, poți face câteva schimbări fără a apela la un specialist, având nevoie doar de bunăvoință și puțin studiu. Însă, pentru a aduce un aer fresh locuinței tale fără a investi prea mult timp și efort, poți oricând apela la trucurile specialiștilor.

Iată ce schimbări benefice poți aduce unei încăperi schimbând doar câteva elemente cheie:

1. O lustră nouă

În ultimii ani au apărut pe piață modele de lustre și plafoniere extrem de variate și atractive, ușor de încadrat în stilul oricărei încăperi. Alegerea lustrei trebuie să țină cont, în special, de înălțimea încăperii și stilul mobilei. Dacă deții un mobilier clasic, cel mai bine se va potrivi o lustră cu un design din aceeași gamă. Dacă vrei să aduci o schimbare într-o cameră cu mobilier minimalist, poți alege un model din categoria de lustre led moderne ce va oferi încăperii un aer fresh.

2. Un covor viu colorat pe mijlocul camerei

Majoritatea dintre noi am fost obișnuiți cu acele covoare mari, ce se întindeau pe întreaga lungime a camerei. Deși erau extrem de utile din punct de vedere termic, de câțiva ani tot mai multe persoane optează pentru covoare mai mici, amplasate central, sau chiar deloc.

Ads

Indiferent de stilul camerei, pe internet și în magazinele de specialitate poți găsi acum sute de modele diferite de covoare, împărțite pe categorii extrem de bine definite, perfecte pentru a identifica modelul potrivit nevoilor tale. În funcție culorile camerei, poți opta pentru un model cu fir lung sau scurt, multicolor sau uni, iar spațiul disponibil stabilește forma acestuia.

3. Un set nou de draperii

Draperiile și perdelele au un impact vizual major în orice încăpere. Deși a fost o perioadă în care jaluzelele verticale au luat locul acestora în multe case, cu timpul oamenii au înțeles eleganța oferită de o perdea fină și o draperie viu colorată, dintr-un material plin, ce aduce un grad sporit de opacitate. Acestea trebuie să aibă culori complementare cu cele regăsite în covorul sau în canapeaua din cameră. Un truc tot mai des întâlnit este utilizarea aceleiași culori la draperie și la pernele decorative ale canapelei.

Este plin internetul de articole, bloguri și videouri ce conțin toate informațiile necesare pentru a începe un proiect DIY (do it yourself). Acestea constau de cele mai multe ori în vopsirea pereților sau a mobilei, ce aduc o diferență majoră în orice casă.

Ads

Chiar dacă vei opta în continuare pentru pereți albi, o mână nouă de var va revigora aerul în încăpere și va pune mai bine în evidență mobila. În schimb, dacă vei dori să aduci un plus de culoare într-o încăpere, poți face un perete viu colorat. Este important să alegi o culoare complementară ce se potrivește cu mobilierul existent și cu restul casei. Pentru a crea o atmosferă plăcută, întreaga casă trebuie să fie într-o perfectă armonie cromatică.

O altă schimbare majoră constă în vopsirea mobilei. Spre deosebire de văruirea pereților, aici este necesară ceva mai multă atenție la detalii. Fie că alegi o vopsea din magazinele de bricolaj sau vei opta pentru una profesională de pe site-urile producătorilor, vei avea rezultate remarcabile.

Astfel, pentru a aduce un aer fresh locuinței tale fără a investi prea mult timp și efort, poți apela oricând la trucurile specialiștilor ce implică cele menționate mai sus. Nu este nevoie de un buget uriaș și nici de foarte mult timp pentru ca o încăpere ce și-a pierdut farmecul de odinioară să se transforme în ceva wow.

Ads