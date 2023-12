Cum și-a făcut o româncă singură decorațiuni de Crăciun pentru grădină: "Am vrut să cumpăr, dar când am văzut prețul am decis să le fac"

Pe lista cheltuielilor de sărbători se află și bradul și decorațiunile specifice Crăciunului. Costurile nu sunt de neglijat, iar acestea cresc în cazul celor care vor sa decoreze și exteriorul casei și grădina, dacă locuiesc la curte.

Cei talentați și dornici să facă economii și le pot confecționa singuri. Este cazul unei românce care a postat pe Facebook poze cu decorațiunile pentru grădină pe care le-a construit anul acesta.

"Creațiile mele, vă rog nu mă criticați prea tare. Sunt începătoare, le-am făcut din plictiseală.", a scris aceasta pe grupul Idei creative.

"Sunt chiar superbe!"

Postarea a adunat mii de aprecieri și sute de comentarii în care membrii grupului o felicită sau cer detalii.

"Pentru început e foarte bine!"

"Felicitări pentru rezultat! Minunat!"

"Sunt chiar superbe!"

Ads

"Felicitări! Să te tot plictisești!"

"La anu' să va plictisiți mai devreme, că vrem și noi."

"Mai, frate, au unii niște idei de rămâi cu gura căscată. Am mai văzut chestii făcute de oameni, capodopere, nu altceva. Mereu mi-a fost ciuda pe mine că nu sunt deloc creativă, că să nu mai zic că am 2 mâini stângi.

Sincere felicitări și pentru cum au ieșit, dar în primul rând pentru idee."

"Dacă pentru toată lumea plictiseală s-ar transforma în ceva constructiv, că în cazul asta, ar fi o lume mult mai artistică și frumoasă."

"Dragă doamna, eu va recomand să va plictisiți în continuare pentru că sunt frumoase."

"Foarte frumoase. Aș cumpăra așa ceva."

"Mulțumesc, și eu am vrut să cumpăr dar când am văzut prețul am decis să le fac, adică să încerc să fac", a răspuns autoarea postării.

"Sunt mai frumoase decât cele din comerț"

"Foarte reușiți, felicitări. Ce plasă ați folosit?", a vrut cineva să afle.

"Plasă de sârmă normală, ce a rămas de la gard", a răspuns femeia.

"Din ce i-ați făcut? Sunt super frumoși."

"Să zic așa, ca schelă, din plasă de sârmă, îmbrăcăți cu beteală și beculețe."

"Felicitări, la ochișori puneți niște globuri o să dea și mai bine."

"Sunt mai frumoase decât cele din comerț, felicitări!"

Ads