Cercetătorul canadian Michael MacKay, un expert în istoria spațiul slavic, explică contextul unui eveniment care a avut loc la Kiev, pe 7 iunie.

În urmă cu trei zile, Consiliul orașului Kiev a anulat decretul emis la 1147 prin care a fost fondată actuala capitală a Rusiei.

"Kievul a fost fondat în 482.

În 1147, Marele Duce de Kiev și conducătorul Rusiei Kievene, Iuri Dolgoruki, a emis un decret de întemeiere a Moscovei.

Printr-un decret din 7 iunie 2022, Consiliul orașului Kiev a abrogat acest decret, spunând că s-a datorat unei „neînțelegeri istorice”.

Moscova nu mai există.

«Русь» sau „Rus’” este un nume istoric corespondent atât pământului Ucrainei, cât și poporului ucrainean.

Numele a fost furat de Principatul Moscovei.

Așa-numita Federație Rusă este o minciună completă. Nu există nici Rus’, nici federație", scrie Michael MacKay, într-o postare pe Twitter.

Kyiv was founded in 482.

In 1147, the Grand Duke of Kyiv and ruler of the Kyivan Rus’, Yuriy Dolhoruky, issued a decree founding Moscow.

In 2022, Kyiv City Council rescinded this decree, saying it was due to a “historical misunderstanding.”

Moscow no longer exists. pic.twitter.com/CVBMcBRNAE