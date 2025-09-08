Reglementări la deducerea TVA anunțate de PSD. "Mâncarea pentru câini cumpărată pe firmă, iar TVA-ul fuge. Nu este OK"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 8 septembrie, că, în acest moment, în România sunt foarte multe facilități prin care se poate deduce TVA, iar aceste lucruri trebuie reglementate.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD a renunțat la ideea de a impune impozitarea progresivă a veniturilor.

"Niciodată un partid social-democrat nu își permite să renunțe la o politică fiscală de acest tip. Niciodată. Facem parte, așa cum am spus, în acest moment, dintr-o coaliție cu partide de dreapta care nu acceptă în acest moment acest mod corect, din punctul nostru de vedere, de a suporta povara fiscală. Asta este viziunea noastră corectă.

Adiacent aș spune ceva, adiacent de acest lucru, faptul că partea acestui pachet 3, dincolo de scutirile pentru persoanele cu handicap grav, o să fie și o reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA. În acest moment în România sunt foarte multe facilități prin care poți să-ți deduci TVA.

Dacă am face un exercițiu și am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la Mall Băneasa, o să vedeți, să spunem, de la unul din marile magazine de acolo de haine, să vedeți că, și sunt aproape convins, că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă, ceea ce nu e în regulă. Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a menționat că se găsesc tot felul de subterfugii și optimizări prin care "TVA fuge".

"Ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA. Pentru că se găsesc non-stop tot felul de subterfugii și de optimizări, cum le numiți dumneavoastră, prin care acest TVA fuge.

Mâncarea pentru câini cumpărată pe firmă, lucruri de acest tip sunt exemple care, de altfel, duc la ceea ce am spus, la un grad mic de colectare a TVA comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. Nu este OK. Aceste lucruri le vom reglementa, de asemenea, în această lege a 3-a care va fi depusă după închiderea întregii proceduri", a menționat Grindeanu.

