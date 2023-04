Reacție neașteptată după divorțul soților Maxer: ”Să nu uite că alții trăiesc dintr-o pensie mizeră!”

După ce unoscuții artiști Deea și Dinu Maxer au decis să pună capăt unei căsnicii de 18 ani, au apărut numeroase reacții pe marginea motivului care a dus la despărțirea celor doi. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu a comentat și ea acest subiect.

Anunțul divorțului a fost făcut de frumoasa Deea Maxer, care nu a precizat motivele și a cerut ca oamenii să fie blânzi cu ei în acest moment dificil din viața lor.

"Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer! Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia!", a punctat aceasta.

Elena Merișoreanu, o apropiată a cuplului, a făcut precizări interesante, în urma unei discuții cu Deea Maxer.

”Am fost la o lansare de produse și i-am văzut pe amândoi, el arată superb, iar ea e o frumoasă. Am sunat-o să o întreb: E adevărat că divorțați, care e motivul? Deea mi-a zis așa: Diferența de vârstă! Îmi pare tare rău pentru ei, au doi copii, au realizat multe împreună.

Se zvonește că s-ar fi despărțit din cauza sărăciei, eu nu știu exact. Însă, dacă e așa, să nu uite că alții trăiesc dintr-o pensie mizeră și că n-au ce pune pe masă, așa că să nu se mai plângă. În comparație cu cei de afară, salariile din România sunt mizerabile”, a spus Elena Merișoreanu.