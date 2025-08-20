Deepfake cu președintele Nicușor Dan, folosit pentru promovarea unei înșelătorii pe Facebook FOTO

Imaginea președintelui Nicușor Dan este utilizată pentru a promova o „oportunitate de investiție” pe Facebook, o înșelătorie online bazată pe un video deepfake cu șeful statului accesat miercuri, 20 august. „Investiția” inițială de 1.150 de lei va fi răsplătită cu câștiguri de 90.000 de lei, promite reclama, care redirecționează utilizatorii către un site clonă al unui cunoscut site de știri.

Președintele Nicușor Dan „explică”, în videoclipul deepfake, cât de unică este oportunitatea de investiții în care el și-a pus toate economiile, iar apoi utilizatorii sunt trimiși către un site clonat, unde se susține că și premierul Ilie Bolojan, și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, recomandă investiția.

Frauda promite câștiguri uriașe cu investiție mică, pe baza unei inteligențe artificiale care identifică cele mai bune oportunități de investiții.

VIDEO /pulsultarii.com

Utilizatorii care cad în capcană ajung pe un site clonă, care copiază elementele grafice ale site-ului Știrile ProTV, unde un alt videoclip deepfake cu președintele Nicușor Dan încearcă să convingă potențialele victime.

Pagina la care trimite reclama de pe Facebook

Ads