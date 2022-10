Cum a scăpat un șofer de o problemă veche a mașinii Dacia Spring: "Toți să caute un bolovan cât mai mare și să intre direct în el"

Un șofer a relatat într-o postare pe Facebook cum a reușit să scape de o problemă mai veche a mașinii pe care o conduce, o Dacia Spring, după ce a intrat cu autoturismul într-o piatră mare, pe o stradă neluminată.

În urma reparațiilor făcute la service, șoferul și-a dat seama că nu mai aude sunetul metalic pe care și alți șoferi care au aceeași mașină l-au reclamat de-a lungul timpului.

"Am dat cu Springul pe un drum neiluminat într-o piatră mai mare cu roata stângă față, mi-a îndoit și janta destul de tare dar și brațul de suspensie (sau basculă cum mai zic mecanicii) a fost avariat de a ieșit de pe bucșă!

Am dus mașina la reprezentanță, treabă rezolvată în două zile, piese au fost pe stoc! Au reglat și direcția după reparații!

Ca majoritatea proprietarilor de Spring și la mine se auzea acel sunet metalic când te joci cu pedalele prea agresiv!

Ideea este că nu mai aud acel zgomot metalic la accelerări bruște după frânări scurte, oricât aș încerca! Poate zgomotele se auzeau de la brațele roților și nu de la cuplajul motorului electric!

Poate asta o fi rezolvarea, la mine nu se mai aude!", a scris șoferul pe grupul Dacia Spring România.

Ads

"Acum toți să caute un bolovan cât mai mare"

În comentarii, unii își dau cu părerea în legătura cu defecțiunea, iar alții se distrează.

"Dacă vrei să dai bani pe o basculă nu trebuie să dai cu mașina într-un obstacol, pur și simplu cumperi una (sau 2)."

"Eu așa am auzit, că acel zgomot apare de la etrieri, eroare de proiectare."

"Posibil să fie de la sistemul de frânare, întrucât cum iei piciorul de pe accelerație se intră pe regenerare, părerea mea că e un joc acolo din proiectare."

"Deci acum toți să caute un bolovan cât mai mare și să intre direct în el."

"Dacă ridicați capota și împingi sau tragi în față și înapoi veți auzi acel clămpănit din cutia de viteze, motor, reductor sau ce o mai fi pe acolo. Oricum mașina îmi place, este sprintenă, consum decent, mi-am făcut treaba cu ea, dar după 20 000 km urmează să o schimbăm, am învățat ce înseamnă electrică, nu numai după tutoriale și articole și un lucru este clar și anume pentru oraș și de 5 ori pe an drumuri mai lungi, mașina electrică este super ok."

Ads