De ce nu poate scădea deficitul României pe termen scurt. Analiză a execuției bugetare din semestrul I 2025

Deficitul bugetar se află la cote alarmante și nu există perspective pentru scăderea sa pe termen scurt, arată analiza unei firme de consultanță fiscală publicată joi, 21 august. Execuția bugetară în primul semestru al anului arată venituri record, de peste 16% din PIB, însă și cheltuieli de 20%, iar previziunile economice pentru trimestrul al treilea și al patrulea arată creșterea diferenței de colectare a TVA-ului între sumele de încasat și cele care ajung de fapt la statul român.

În timp ce Guvernul Bolojan estimează deficitul bugetar la 7,5% din PIB, iar Comisia Europeană la 8,6%, analiza specialiștilor de la The Tax Institute plasează deficitul între 9,1% și 11,3% din PIB.

Deficitul este foarte dificil de diminuat pe termen scurt, deoarece este format exclusiv din cheltuieli curente. România ajunge să depindă de venituri ocazionale (fonduri europene, donații) pentru a nu duce deficitul la cote și mai crescute, potrivit analizei firmei de consultanță fiscală.

„Fără măsuri suplimentare pentru limitarea cheltuielilor curente, obiectivul de deficit devine imposibil”, se arată în analiză.

O altă problemă majoră identificate de specialiștii fiscali până la finalul anului este TVA-ul, a cărui încasare rămâne mult sub așteptări. Lipsa combaterii evaziunii fiscale ar putea duce la creșterea diferenței de colectare (gap TVA) în a doua jumătate a anului. De asemenea, cheltuielile de personal și cele sociale vor depăși probabil sumele bugetate.

Dobânzile plătite de România la împrumuturi au ajuns la un nivel record, de peste 25 miliarde lei, în primul semestru al anului 2025. Orice instabilitate politică ar putea reduce încrederea investitorilor și crește dobânzile la care statul se poate împrumuta pe piețele internaționale, deja cele mai ridicate din UE.

