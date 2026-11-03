Deficitul bugetar al României a ajuns la 37,3 miliarde lei în T3/2026. Investițiile și dobânzile, în creștere

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 37,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2026, adică 1,81% din PIB, cu 4,1 miliarde lei sub nivelul programat, potrivit Raportului privind execuția bugetară pe T3/2026, publicat de Ministerul Finanțelor și citat de RisCo.ro. Față de T3/2025, deficitul trimestrial este cu 4,6 miliarde lei mai mare, iar ca pondere în PIB a crescut de la 1,72% la 1,81%.

Deficitul bugetar, în creștere față de anul trecut

Creșterea față de anul trecut vine din investiții, care au urcat de la 1,67% la 2,33% din PIB (+15,6 miliarde lei), și din dobânzi, care au crescut de la 0,77% la 1,03% din PIB (+6,5 miliarde lei). Cheltuielile de funcționare, adică personal, asistență socială, bunuri și servicii, au crescut cu doar 1,8% (+2,3 miliarde lei), sub rata inflației, și au coborât de la 6,7% la 6,3% din PIB.

Deficitul pe primele nouă luni, în scădere

Cumulat, în primele nouă luni, deficitul s-a redus la 3,81% din PIB, față de 5,31% în 2025, adică de la 102,47 miliarde lei la 78,3 miliarde lei. Ținta de 6,2% din PIB pentru 2026 (130,3 miliarde lei) a fost menținută prin prima rectificare bugetară, aprobată de Guvern pe 30 octombrie.

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Veniturile

Veniturile au fost de 180,2 miliarde lei în T3, adică 8,8% din PIB, față de 8,2% în T3/2025, cu 15,2% mai mari decât anul trecut și cu 0,4% peste nivelul planificat. Din economia internă s-au încasat 161,5 miliarde lei, cu 10,3% peste nivelul din T3/2025.

Veniturile fiscale au crescut cu 12,4%, la 92,3 miliarde lei, cu 4,4% peste nivelul planificat. TVA a adus 44,1 miliarde lei, în creștere cu 24,4% (107,4% din nivelul planificat), iar impozitul pe profit 11,2 miliarde lei, cu 6,3% mai mult (104,1% din nivelul planificat).

Contribuțiile sociale au crescut cu 6,2%, la 54,5 miliarde lei, dar au rămas la 96,3% din nivelul planificat. Accizele au scăzut cu 3,1%, la 13,3 miliarde lei, inclusiv ca efect al reducerii accizei la motorină, și s-au situat la 94,4% din nivelul planificat.

Cheltuielile

Cheltuielile totale au fost de 217,5 miliarde lei în T3, cu 15% peste T3/2025. Din creșterea de 28,3 miliarde lei, investițiile (+15,6 miliarde lei), dobânzile (+6,5 miliarde lei) și instrumentul SAFE (+6,3 miliarde lei) explică integral avansul. Dobânzile au fost de 21,3 miliarde lei, cu 44,5% mai mari.

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Cheltuielile de personal au scăzut cu 1,1 miliarde lei (-2,6%), la 40,1 miliarde lei, cele cu bunuri și servicii au crescut cu 2,8 miliarde lei, la 28,3 miliarde lei, iar cele cu asistența socială cu 1%.

Investițiile și fondurile europene

Investițiile au totalizat 47,8 miliarde lei în T3, față de 32,2 miliarde lei în T3/2025, o creștere de aproximativ 15,6 miliarde lei. Plățile pentru proiecte finanțate din fonduri europene, inclusiv PNRR, au fost de 23,8 miliarde lei, cu 68,6% mai mari decât anul trecut. Plățile pentru proiecte din granturi PNRR au urcat la 13 miliarde lei, de la 5,5 miliarde lei (+137,6%), iar cele din programele 2021-2027 au crescut cu 64,1%. Plățile aferente instrumentului SAFE au fost de 6,3 miliarde lei. Încasările din fonduri europene nerambursabile au crescut cu 87,6%, la 18,7 miliarde lei.

La nouă luni, investițiile au însumat 107,8 miliarde lei, cu 25,2 miliarde lei peste perioada similară din 2025, iar fondurile europene au finanțat 65,6% din ele.

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