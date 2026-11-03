Deficitul bugetar al României a ajuns la 37,3 miliarde lei în T3/2026. Investițiile și dobânzile, în creștere

Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 11:40
5478 citiri
Deficitul bugetar al României a ajuns la 37,3 miliarde lei în T3/2026. Investițiile și dobânzile, în creștere

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 37,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2026, adică 1,81% din PIB, cu 4,1 miliarde lei sub nivelul programat, potrivit Raportului privind execuția bugetară pe T3/2026, publicat de Ministerul Finanțelor și citat de RisCo.ro. Față de T3/2025, deficitul trimestrial este cu 4,6 miliarde lei mai mare, iar ca pondere în PIB a crescut de la 1,72% la 1,81%.

Deficitul bugetar, în creștere față de anul trecut

Creșterea față de anul trecut vine din investiții, care au urcat de la 1,67% la 2,33% din PIB (+15,6 miliarde lei), și din dobânzi, care au crescut de la 0,77% la 1,03% din PIB (+6,5 miliarde lei). Cheltuielile de funcționare, adică personal, asistență socială, bunuri și servicii, au crescut cu doar 1,8% (+2,3 miliarde lei), sub rata inflației, și au coborât de la 6,7% la 6,3% din PIB.

Deficitul pe primele nouă luni, în scădere

Cumulat, în primele nouă luni, deficitul s-a redus la 3,81% din PIB, față de 5,31% în 2025, adică de la 102,47 miliarde lei la 78,3 miliarde lei. Ținta de 6,2% din PIB pentru 2026 (130,3 miliarde lei) a fost menținută prin prima rectificare bugetară, aprobată de Guvern pe 30 octombrie.

Veniturile

Veniturile au fost de 180,2 miliarde lei în T3, adică 8,8% din PIB, față de 8,2% în T3/2025, cu 15,2% mai mari decât anul trecut și cu 0,4% peste nivelul planificat. Din economia internă s-au încasat 161,5 miliarde lei, cu 10,3% peste nivelul din T3/2025.

Veniturile fiscale au crescut cu 12,4%, la 92,3 miliarde lei, cu 4,4% peste nivelul planificat. TVA a adus 44,1 miliarde lei, în creștere cu 24,4% (107,4% din nivelul planificat), iar impozitul pe profit 11,2 miliarde lei, cu 6,3% mai mult (104,1% din nivelul planificat).

Contribuțiile sociale au crescut cu 6,2%, la 54,5 miliarde lei, dar au rămas la 96,3% din nivelul planificat. Accizele au scăzut cu 3,1%, la 13,3 miliarde lei, inclusiv ca efect al reducerii accizei la motorină, și s-au situat la 94,4% din nivelul planificat.

Cheltuielile

Cheltuielile totale au fost de 217,5 miliarde lei în T3, cu 15% peste T3/2025. Din creșterea de 28,3 miliarde lei, investițiile (+15,6 miliarde lei), dobânzile (+6,5 miliarde lei) și instrumentul SAFE (+6,3 miliarde lei) explică integral avansul. Dobânzile au fost de 21,3 miliarde lei, cu 44,5% mai mari.

Cheltuielile de personal au scăzut cu 1,1 miliarde lei (-2,6%), la 40,1 miliarde lei, cele cu bunuri și servicii au crescut cu 2,8 miliarde lei, la 28,3 miliarde lei, iar cele cu asistența socială cu 1%.

Investițiile și fondurile europene

Investițiile au totalizat 47,8 miliarde lei în T3, față de 32,2 miliarde lei în T3/2025, o creștere de aproximativ 15,6 miliarde lei. Plățile pentru proiecte finanțate din fonduri europene, inclusiv PNRR, au fost de 23,8 miliarde lei, cu 68,6% mai mari decât anul trecut. Plățile pentru proiecte din granturi PNRR au urcat la 13 miliarde lei, de la 5,5 miliarde lei (+137,6%), iar cele din programele 2021-2027 au crescut cu 64,1%. Plățile aferente instrumentului SAFE au fost de 6,3 miliarde lei. Încasările din fonduri europene nerambursabile au crescut cu 87,6%, la 18,7 miliarde lei.

La nouă luni, investițiile au însumat 107,8 miliarde lei, cu 25,2 miliarde lei peste perioada similară din 2025, iar fondurile europene au finanțat 65,6% din ele.

România, penultima în UE la veniturile din taxe, deși salariații cedează peste 40% din brut. Cum se explică paradoxul fiscal
România, penultima în UE la veniturile din taxe, deși salariații cedează peste 40% din brut. Cum se explică paradoxul fiscal
România a înregistrat în 2025 a doua cea mai mică pondere a veniturilor din taxe și contribuții sociale în produsul intern brut dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit...
Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
Primul iPhone pliabil s-a vândut mai repede decât a reușit Apple să îl producă. La puțin peste o săptămână de la lansare, iPhone Duo a dispărut din magazine, iar compania spune că nu...
#deficit bugetar romania , #deficit bugetar
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Nu gasesti un job aproape de casa? Poate solutia este relocarea, iar statul te poate ajuta financiar
Risco.ro
Deficitul bugetar scade la 1,17% din PIB in primele 4 luni din 2026
Risco.ro
Pericolele ignorarii normelor SSM. Cand locul de munca devine o capcana?

Fără Filtru Ep. 101 - Ciolacu își anulează nunta după botezul de lux al liderilor PSD

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel mai scump telefon lansat de Apple are un succes real. iPhone Duo, epuizat chiar după ce s-a lansat
  2. Un monitor ar fi oprit un glonț intrat prin perete. Compania a reacționat
  3. Noua sesiune Rabla 2026, anunțată de Natalia Intotero, are fonduri de 35,4 milioane de lei
  4. Google a închis o rețea de peste 1,3 milioane de TV box-uri infectate. Producătorul este acuzat că ar fi instalat intenționat malware-ul
  5. Crezi că o platformă de articole este complicată? Pe SEO Digital, prima comandă durează 5 minute, iar a doua cel mult un minut
  6. Deficitul bugetar al României a ajuns la 37,3 miliarde lei în T3/2026. Investițiile și dobânzile, în creștere
  7. Flanco, vândut de Iulian Stanciu grupului elen PPC, care are deja în Grecia magazine de electronice și electrocasnice
  8. TradeVille – Rectificarea bugetară majorează deficitul
  9. Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
  10. Românii riscă să plătească și mai mult pentru gaze și curent, după cea mai mare scumpire din UE. Ce se pregătește pentru facturile din această iarnă