Economistul Adrian Negrescu, după discursul președintelui Nicușor Dan: "A pus gaz pe focul temerilor investitorilor"

Autor: Adrian Zia
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 23:15
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Economistul Adrian Negrescu, după discursul președintelui Nicușor Dan: "A pus gaz pe focul temerilor investitorilor"
Adrian Negrescu, consultant economic FOTO Captură video Youtube

Expertul în economie Adrian Negrescu a taxat dur marți seară, 10 noiembrie, ultimele declarații făcute la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, avertizând că datele prezentate public sunt de natură să panicheze investitorii străini și să destabilizeze piețele financiare.

Într-o analiză fulger publicată pe pagina sa de Facebook, Negrescu a subliniat că recunoașterea oficială a unui derapaj fiscal major aruncă în aer toate angajamentele asumate de Guvern în fața partenerilor internaționali. Analistul a catalogat prestația șefului statului drept una lipsită de fermitate în fața problemelor macroeconomice stringente și a apelat la o paralelă artistică ironică pentru a descrie discursul prezidențial.

Negrescu a indicat direct impactul negativ pe care cifrele brute avansate de la tribuna prezidențială îl vor avea asupra ratingului de țară și a costurilor de finanțare.

„Președintele țării tocmai a pus gaz pe focul temerilor investitorilor. Vorbește de un deficit bugetar mai mare cu 4 miliarde de euro. Altfel spus, ținta de deficit de 6,2% e în aer”, a scris expertul în economie pe rețeaua de socializare.

În continuare, economistul a comentat atitudinea excesiv de rezervată a președintelui în raport cu liderii partidelor politice, sugerând că neutralitatea afișată ascunde de fapt o absență a soluțiilor concrete pentru criza curentă.

„Avem un președinte neconflictual. Doar atât”, a comentat Negrescu.

Mesajul analistului s-a încheiat într-o notă profund ironică, acesta comparând apariția publică a șefului statului cu un scenariu grăbit și prost regizat, trimitând direct la un titlu celebru din muzica românească.

„Mi-a adus aminte de piesa Laurei Stoica "Un actor grăbit"”, a concluzionat economistul.

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