Un expert în economie pune Guvernul în fața unui ultimatum economic brutal. Propune trei măsuri de criză pentru salvarea bugetului și evitarea majorării taxelor în 2027

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 16:47
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Un expert în economie pune Guvernul în fața unui ultimatum economic brutal. Propune trei măsuri de criză pentru salvarea bugetului și evitarea majorării taxelor în 2027
Adrian Negrescu, consultant economic FOTO Captură video Youtube

Expertul în economie Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă către Executiv, subliniind că spațiul de manevră fiscală s-a epuizat complet în fața obligațiilor financiare asumate. Analistul avertizează că aparatul guvernamental se află într-un punct critic în care deciziile radicale legate de restructurarea cheltuielilor sau majorarea poverii fiscale nu mai pot fi amânate, în caz contrar prăbușirea promisiunilor sociale fiind inevitabilă.

Negrescu avertizează cu privire la opțiunile limitate pe care le mai are Executivul în acest moment:

„Guvernul are două variante - ori face reforme și reduce cheltuielile, ori crește taxele. Altfel nu are cum să asigure creșterea pensiilor și celelalte promisiuni făcute”, a scris el pe pagina de Facebook.

În încercarea de a oferi alternative sustenabile care să evite sufocarea contribuabililor prin noi biruri, economistul a prezentat public un set de trei măsuri financiare imediate, menite să capteze lichidități direct din piață și din zonele nereglementate.

„Am propus astăzi trei soluții menite să aducă bani la buget - o amnistie fiscală serioasă, o înghețare a accizelor pentru 2027 și o 'democratizare' a titlurilor de stat, bineînțeles cu respectarea regulilor privind spălarea banilor.”

Mecanismele gândite de specialist vizează curățarea banilor din economia neagră, protejarea puterii de cumpărare a populației printr-un moratoriu asupra taxelor pe consum, dar și transformarea magazinelor alimentare și a stațiilor de PECO în centre de finanțare a statului de către cetățeni.

Adrian Negrescu a detaliat modul în care aceste măsuri pot fi aplicate practic pentru a resuscita veniturile statului:

„Statul ar trebui să scutească de taxe banii aduși în țară sau scoși din economia subterană, ar trebui să susțină consumul prin înghețarea creșterii accizelor cu 7% programată pentru 1 ianuarie și să vândă titlurile de stat la benzinărie și hipermarketuri sub formă de bonuri de valoare. Trei propuneri care merită niște studii de caz”, a conchis Negrescu pe Facebook.

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