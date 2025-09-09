"Asta e tot". Măsurile dure propuse de un economist pentru a redresa România. "Militarizezi portul Constanța și ANAF și încasezi frumos 9 miliarde de euro în plus pe an"

România poate fi salvată prin decizii absolut critice, consideră analistul economic Andrei Caramitru. El a postat marți seară, 9 septembrie, un mesaj pe pagina personală de Facebook, în care a subliniat "cum rezolvi problema României".

Caramitru a prezentat pe rețeaua socială, în 7 puncte, cum poate fi scoasă țara din deficitul bugetar uriaș, dar a "rezolvat" și câteva probleme din justiție și administrație.

Printre altele, analistul crede că militarizarea ANAF și a portului Constanța ar aduce la buget cel puțin "9 miliarde de euro în plus pe an".

În ceea ce privește justiția, pentru Caramitru totul este extrem de simplu. "Dacă cazul tău în justiție e la fel ca altul, se judecă super accelerat" sau "Dacă un proces se prescrie - toți pe lanț sunt considerați complici".

Economistul nu-i iartă nici pe bugetari, pentru care trebuie pregătite sancțiuni dure. "Nu poți să nu dai / să amâni nepermis răspunsuri".

Nu a uitat nici pensionarii. Conform lui Caramitru, toți românii trebuie să iasă "la pensie la aceeași vârstă, cu același procent din salariul mediu".

"1) Evaziunea pe TVA: split TVA sau reverse TVA. Militarizezi portul Constanța și ANAF. Și încasezi frumos 9 miliarde de euro în plus pe an;

2) Recensământ digital prin analiză prezentă în diverse locații cu sim-uri active. Schimbat regulile - să fie obligatoriu și simplu să îți pui adresa reală de rezidență (și angajatorii obligați să se asigure că ai buletin în locația corectă). Pe baza asta, faci reorganizare teritorială (nici un uat sub 6000 de locuitori) și redimensionare la toate serviciile statului. 10-12 regiuni, județe comasate - cu super autonomie financiară;

3) Obligația de a face sancțiuni dure pentru angajații la stat. Nu poți să nu dai / să amâni nepermis răspunsuri;

4) Autoritatea lucrului judecat. Dacă cazul tău în justiție e la fel ca altul, se judecă super accelerat;

5) Dacă un proces se prescrie - toți pe lanț sunt considerați complici;

6) Toată lumea iese la pensie la aceeași vârstă, cu același procent din salariul mediu pe ultimii 10 ani;

7) Referendumuri ușoare și cât mai multe pe teme locale. Educi așa, încet-încet, populația pe temele pe care le înțeleg cel mai ușor cele locale. Și îi asculți - devin imediat obligatorii, autoritate de lege, dacă e votat punct", a scris analistul pe rețeaua de socializare.

"Asta e tot", a conchis Caramitru, care crede că "cu asta rezolvi 90% din toate problemele și modernizezi cum funcționează statul masiv. Și detensionezi isteria pe centru, mulți nervii și bătaia politică la nivel de comună / oraș / regiune. Statul per total devine mult mai robust așa".

